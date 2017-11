Puigdemont, a les portades de Bèlgica

El president cessat de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, centra l'atenció de la premsa belga, just quan la Fiscalia federal comença a tramitar l'euroordre dictada a Espanya contra el polític gironí i els quatre consellers del govern que han marxat a aquell país. La Fiscalia belga primer haurà de traduir l'esmentada Ordre Europea de Detenció i Entrega (OED) a un dels idiomes oficials del país (francès, neerlandès o alemany) i remetre-la després al jutge d'instrucció belga. De fet, la Fiscalia encara no ha nomenat el jutge d'instrucció que haurà de decidir sobre la qüestió. Un cop designat i els interessats «siguin localitzats i traslladats davant del jutge, aquest tindrà 24 hores per prendre la decisió» sobre les ordres, explicava ahir un portaveu del Ministeri Públic.

«El jutge d'instrucció pot decidir no emetre l'ordre d'arrest o emetre-la però alliberar les persones sota certes condicions», va precisar la Fiscalia. En cas que s'emeti l'ordre, el cas se sotmet a la sala del Tribunal de Primera instància, que ha de decidir en un màxim de 15 dies si l'euroordre es pot executar. «Si alguna de les parts implicades no està d'acord amb la decisió de la sala, pot recorrer davant del Tribunal d'Apel·lació», que té 15 dies per resoldre la decisió, afegeix la Fiscalia.

L'advocat belga de Puigdemont, l'especialista en extradicions Paul Bekaert, ja ha fet saber que recorreria l'ordre de detenció i el mateix Puigdemont, en una piulada a Twitter, va assenyalar en neerlandèes que està disposat a col·laborar «plenament amb la justícia belga».

Mentrestant, el president català cessat centra l'atenció de la premsa, especialment després que divendres concedís una entrevista a la televisió pública francòfona RTBF. L'entrevista es va gestionar a través de WhatsApp, va informar al diari Sudinfo un dels periodistes que van entrevistar a la televisió l'expresident, Quentin Warlop, i les «condicions» pactades van ser que Puigdemont acudiria confidencialment a la seu de la televisió, als afores de Brussel·les, i que l'entrevista s'emetria en diferit.

La premsa francòfona de la meitat sud de Bèlgica, com els diaris Le Soir o La Libre Bélgique, destaquen que en aquesta compareixença Puigdemont es va oferir com a candidat, mentre que els mitjans flamencs com el diari De Stanaard es fixen més en el rebuig de Puigdemont a la Justícia espanyola, en entendre que té una actitud «extremadament» dura.

En cas que les euroordres siguin recorregudes, haurien de tramitar-se en un màxim de seixanta dies, o de noranta en casos excepcionals, però la premsa flamenca considera la hipòtesi que es demori un mes i mig, per la qual cosa Puigdemont seria lliurat a la Justícia espanyola abans dels comicis del 21 de desembre. La ministra belga de Medi Ambient, Marie-Christine Marghem, va opinar en qualitat de jurista que el més probable és que l'expresident català sigui lliurat a Espanya en 60 dies. I el titular de Justícia, Koen Geens, va recordar que la tramitació d'una euroordre és un procediment «exclusivament judicial» entre les autoritats dels dos països, sense «participació del poder Executiu».

En qualsevol cas, el que els experts veuen poc probable és que Puigdemont pogués aconseguir, en cas de demanar-ho, que el Govern belga li concedís asil polític.