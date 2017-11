Citen avui a declarar vuit mestres per «incitació a l'odi» pel tractament de l'1-O

El jutjat de primera instància de la Seu d'Urgell ha citat a declarar avui vuit professors de tres escoles d'aquesta població per un possible delicte d'incitació a l'odi per la manera com els docents van abordar en classe la informació sobre el referèndum de l'1-O.

Les citacions s'han produït arran de les denúncies interposades per algunes famílies, que acusen les escoles d'introduir a les aules un relat polític sobre l'1 d'octubre i les càrregues policials que van dur a terme efectius de les forces de seguretat de l'Estat.

Les persones citades són el director i quatre mestres de l'escola Mossèn Albert Vives, la directora i un docent del Pau Claris i la directora de l'escola La Salle, segons que informa el diari El Segre.

En relació amb l'escola Mossèn Albert Vives, algunes famílies van denunciar que una professora va parlar del que havia passat l'1-O en una classe on hi havia fills de guàrdies civils i que, després que les famílies es queixessin, la direcció va decidir canviar els menors d'aula.



Suport a l'escola catalana

D'altra banda, representants de la Comissió de Suport a l'Escola Catalana de la Seu d'Urgell van lliurar ahir les més de 30.000 signatures recollides en suport al manifest en defensa de l'Escola Catalana. L'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, va rebre als membres d'aquesta comissió, que van fer una valoració «molt positiva» de la resposta ciutadana que s'ha obtingut a favor del manifest. Batalla va remarcar que «l'escola de la Seu ha estat sempre un model de cohesió social, de bon aprenentatge, de col·laboració entre els diferents centres educatius, així com un model d'ascensor social».