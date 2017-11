Dos dels premiats per la Fundació Princesa de Girona retornen el guardó

L'enginyer reusenc Bernat Ollé i l'investigador francès Romain Quidant han renunciat als Premis Fundació Princesa de Girona (FPdGi) arran de l'actitud que ha tingut el monarca Felip VI en el conflicte entre Catalunya i Espanya. En una carta que han fet pública, subratllen que la Casa Reial ha «liquidat» la tasca que l'entitat ha dut a terme durant anys per «construir ponts» i critiquen que el Rei hagi donat «un vistiplau explícit» a «l'onada de repressió» que viuen les institucions catalanes, «incloent l'empresonament de líders cívics i del govern legítimament escollit pels votants catalans». Els dos guardonats retornaran tant l'import dels premis -10.000 euros- com les escultures amb què la FPdGi els va distingir. També demanen que l'entitat esborri tot allò que els vinculi amb la Fundació, cosa que la FPdGi ja ha fet (perquè tant Ollé com Quidant ja no apareixen a la web dels guardonats). Ollé va rebre el premi Empresa 2015 i Quidant el d'Investigació Científica en l'edició del 2011. Per la seva banda, la FPdGI ha lamentat «profundament» la decisió però la respecta, «com no podia ser d'altra manera». L'entitat es posarà ara en contacte amb els dos guardonats i els respondrà la carta que li han fet arribar, però ho farà en privat.

La carta, que han fet pública a través de xarxes socials, s'adreça al president de la FPdGi, Francisco Belil. «Li comuniquem que renunciem als Premis Fundació Princesa de Girona Empresa 2015 i Investigació Científica 2011», comença l'escrit. Els dos investigadors subratllen que la feina que l'entitat ha dut a terme «durant anys per construir ponts» va quedar del tot «liquidada» arran del posicionament de la Casa Reial amb el procés. I en especial, amb el discurs de Felip VI del 3 d'octubre. Ollé i Quidant diuen que les paraules del Rei van «donar l'esquena» a la voluntat de milions de catalans i van «ignorar la violència policial» de l'1-O. «Creiem que el Rei ha donat el vistiplau explícit a l'onada de repressió de les institucions espanyoles contra Catalunya, incloent l'empresonament de líders cívics i del govern legítimament escollit pels votants catalans», asseguren. L'enginyer i el químic demanen a la FPdGi que els faci arribar l'IBAN del compte de l'entitat per retornar l'import dels premis. També diuen que enviaran a les oficines les escultures commemoratives que se'ls van lliurar. La carta s'acaba demanant a la FPdGi que retiri els seus noms i les seves imatges «de qualsevol comunicació, xarxa social pàgina web o documentació» que els vinculi amb la institució.