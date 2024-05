El PSC guanyaria el 12-M amb entre 37 i 41 escons, per davant de JxCat i ERC, segons dues enquestes

El PSC guanyaria les eleccions del 12-M amb 37 i 41 escons, segons dues enquestes publicades aquest dissabte al vespre pel diari ‘Ara’ i el digital ‘El Nacional’. Segons l’’Ara’, la forquilla aniria dels 37 als 41 escons, apuntant a 39, mentre que la del digital posa una forquilla de 39 a 40 escons. Puigdemont+JxCat obtindria de 30 a 34 escons, segons l’’Ara’, i de 31 a 33 segons ‘El Nacional’. ERC es quedaria entre 22 i 28 diputats, de 22 a 26, segons el diari, i de 26 a 28, segons el digital. La CUP es quedaria amb entre 4 i 8 escons, i els Comuns amb entre 6 i 9. Això dificultaria la majoria independentista, però també un tripartit d’esquerres.

Segons l’‘Ara’, el PSC obtindria entre 37 i 41 escons, superant el 27% dels vots. Per darrere, i a força distància, Puigdemont+JxCat obtindria poc menys del 20% de les paperetes i entre 30 i 34 escons. Uns dos punts percentuals per sota, amb un 17%, ERC obtindria entre 22 i 26 escons. El PP i Vox empatarien en percentatge de vot, 8,2%, i gairebé en escons, amb una lleugera avantatge de la ultradreta, que obtindria de 10 a 12 escons, per una forquilla de 9 a 12 per als conservadors.

Els Comuns es quedarien amb entre 6 i 9 escons, i un 6,5% dels vots, mentre que la CUP es quedaria amb entre 5 i 8 escons i un 4,7% de paperetes. Finalment, Aliança Catalana entraria al Parlament amb entre 2 i 7 escons i un 4,1% dels votants. Cs no obtindria cap escó.

Aquests resultats dificultarien una majoria independentista, que tindria un 45% dels vots i entre 59 i 75 escons, mentre que el bloc no independentista obtindria el 50% dels vots i entre 62 i 74 escons. Un tripartit d’esquerres obtindria entre 65 escons i 76 escons i un 51% dels votants.

En l’enquesta de ‘El Nacional’, el PP arriba als 11 o 13 escons, Vox als 11 o 12, i Aliança Catalana es quedaria entre 0 i 2 diputats.

L’enquesta de l’‘Ara’, elaborada per YouGov, s’ha fet ‘on line’ a 3.100 persones entre el 23 d’abril i el 3 de maig. La de ‘El Nacional’, elaborada per Feedback, s’ha fet a 600 persones per via telefònica entre el 29 d’abril i el 2 de maig.