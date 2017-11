Metges de Catalunya no se suma a la vaga general del 8-N

Metges de Catalunya (MC), sindicat majoritari a la sanitat catalana, ha acordat no adherir-se a la vaga general convocada aquest dimecres, 8 de novembre, a Catalunya per la Intersindical-CSC, segons ha explicat en un comunicat. No obstant això, l'organització, "com a entitat plural i per tal de donar resposta a totes les sensibilitats", ha fet una crida als seus afiliats perquè decideixin lliurement si secunden o no la jornada de protesta.

Aquests són els serveis mínims que s'havien fixat a la sanitat davant la vaga del 8-N: