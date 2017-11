Unes 25.000 persones omplen la plaça de la Catedral de Barcelona

Unes 25.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, van participar ahir a la tarda en la concentració a Barcelona per demanar la llibertat dels presos sobiranistes, en una jornada de mobilitzacions amb motiu de la vaga general convocada per la Intersindical-CSC i abonada per ANC i Òmnium Cultural.

La plaça de la Catedral es va omplir de manifestants que corejaven consignes com «Fora els okupes de Palau», «Llibertat presos polítics», «És Puigdemont el nostre president», «Menys dictadura i més justícia» o «Fora les forces d'ocupació». A més d'estelades, els manifestants van mostrar cartells amb lemes com «Llibertat presos polítics» o «Ens volien enterrar però no saben que som llavor».

El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, va exigir al Govern de l'Estat que «deixi de menysprear el poble català i de perseguir la dissidència política». «Li demanem -va afegir- que deixi d'ocupar les institucions del nostre país, que no són seves sinó nostres, i que posi en llibertat de forma immediata a tots els presos polítics». I el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, va indicar: «Hem enviat un missatge molt potent al món i al regne d'Espanya».