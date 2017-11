L'alcalde de Blanes comunica avui a la militància si abandona el PSC

L'alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez, comunica avui a la militància el seu futur al PSC i es revelarà si segueix al capdavant de l'Ajuntament. Demà està previst que ho faci públic en una compareixença.

El batlle havia mostrat el seu «rebuig total» a l'aplicació de l'article 155 i havia avançat que es plantejaria deixar el partit si el PSC hi donava suport. La gota que va fer vessar el got va arribar el 3 de novembre. En un missatge a Facebook i Twitter, Lupiáñez es va mostrar «totalment indignat per l'empresonament del vicepresident Junqueras i la meitat del govern de la Generalitat. I també perquè els Jordis encara no siguin a casa». Així, prosseguia en l'escrit, va informar al seu grup municipal sobre la decisió que «ja he pres», la qual comunica avui a l'assemblea local de Blanes.

Segons fonts consultades, la decisió que ha pres és deixar la militància al PSC i, en consonància, l'alcaldia. Tot i això, el que avui podria plantejar als militants serà la decisió de deixar la militància i consultar-los, amb tot, si li segueixen donant suport i segueix al capdavant de l'alcaldia tot i deixar el PSC. Aquesta opció molt difícilment s'acceptaria. Tampoc des del partit socialista es veuria amb bons ulls. Sigui com sigui, caldrà esperar a conèixer la decisió dels militants.

A partir d'aquí, amb un govern en minoria de quatre regidors (ERC i PDeCAT van deixar el govern per no estar d'acord amb la gestió del batlle l'1-O), si la militància no acceptés, Lupiáñez sempre podria canviar d'opinió i seguir al PSC i mantenir l'alcaldia. Formalment, ahir encara no havia presentat la baixa al partit, però recordant que havia dit que tenia presa la decisió, no seria probable que s'ho repensés i, per tant, abandonarà el PSC i l'alcaldia.

Però la decisió no és tan senzilla. Segons les fonts, la número dos i primera tinent d'alcalde d'entrada no no voldria assumir el comandament. Tampoc la resta del grup al govern. Si fos així, llavors s'obriria el meló al consistori. ICV-EUiA (també amb 4 regidors i segon més votat en les eleccions) optaria a l'alcaldia intentant un pacte, com també hi aspiraria el PDeCAT (amb 4 regidors).