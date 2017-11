Colau: «Ens hem de mobilitzar fins que surtin al carrer»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha mostrat partidària de mobilitzar-se «fins que surtin al carrer» en referència als membres del Govern i als presidents de l'ANC i Òmnium empresonats.

En la manifestació d'aquesta tarda Colau ha qualificat d'«inadmissible en termes democràtics» que hi hagi «mig Govern a la presó per motius polítics» i ha afegit que aquesta situació «ens implica i interpel·la a tots», ja que fins que no hagin sortit de la presó no hi haurà «normalitat».

Colau ha afegit que aquestes eleccions «no són normals» perquè s'estan produint sota un « estat d'excepció». En aquest sentit, ha afirmat que «qualsevol força democràtica» hauria de portar al seu programa com a primers punts la reclamació de la llibertat dels presos i posar punt final al 155.