Catalunya registra una pujada del 6% dels efectius de l'Exèrcit

Catalunya és una de les comunitats autònomes on més ha pujat el nombre d'efectius de l'Exèrcit des de gener de 2011 fins al mateix mes d'aquest any. Així ho confirmen les dades del Govern facilitades en una resposta parlamentària al diputat socialista Antonio Hurtado, en les quals es destacada aquesta mateixa pujada notable a Cantàbria i Extremadura.

D'acord amb aquesta resposta, els membres de les Forces Armades han augmentat també a Galícia i a Astúries, mentre que han baixat a la resta de les comunitats, alhora que han crescut els que estan destinats a l'estranger.

En termes percentuals, la pujada més significativa és aquella que correspon a Extremadura, que amb 4.635 efectius ha registrat un increment del 12,3 per cent, per davant de Cantàbria (67 soldats i un augment del 8 per cent) i Catalunya, que ha passat de 1.996 a 2.121, és a dir, un 6,2 per cent més.

Per la seva banda, entre les que ha baixat el nombre de membres de les Forces Armades destaca Castella-la Manxa, amb una reducció del 16,8 per cent; Balears, amb el 13,3, i el País Basc, amb una baixada del 12,4 per cent.

Finament, Madrid és la comunitat autònoma amb més efectius, amb un total de 28.159, tot i que ha registrat un descens del 7,8 per cent. Seguidament hi ha Andalusia, que la segueix amb 25.137 efectius i amb una reducció del 9,7 per cent.

Hurtado va preguntar al Govern per les xifres a les províncies, la seva variació i la distribució entre oficials, suboficials i tropa, però l'Executiu va precisar que en la seva resposta només podia proporcionar dades globals relatives al nombre total d'efectius, incorporacions i baixes de personal militar i altres «sempre que no comprometin la defensa nacional o l'eficàcia de les Forces Armades, el seu material o els seus components». «D'acord amb la normativa vigent -va afegir l'Executiu-, la distribució i desplegament del personal d'unitats de les Forces Armades al llarg del territori nacional constitueix material classificada, ja que pot afectar la seguretat de les mateixes».