El PSOE tanca files amb l'aposta de llista transversal de Miquel Iceta

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va mostrar-se convençut, ahir, davant el Comitè Federal que el seu partit va celebrar a Alcalá de Henares, que les eleccions autonòmiques catalanes obriran «un nou temps de convivència i concòrdia» i va afegir: «Fem que el 21-D el procés sigui un mal record». En el seu discurs davant el màxim òrgan del partit, Sánchez es va preguntar: «Quines terres independentistes són aquestes de les quals fugen les empreses primer, i després el sentit comú?». I aquest sentit comú, va afirmar, l'encarna el seu candidat, Miquel Iceta, capaç de liderar un procés d'integració. En aquesta línia, va avisar, abans de fer una nova apel·lació al consens i al pacte constitucional: «En la crisi catalana o guanyem tots o perdem tots».



«De l'embolic a les solucions»

De la seva banda, Miquel Iceta, rebut entre ovacions dels seus companys de formació, va assegurar que els socialistes busquen passar «de l'embolic a les solucions, del radicalisme al sentit comú» i «del Junts pel Sí que ens governava al junts pel seny». Iceta va tornar a estendre la mà «a esquerra i a centre, a autonomistes i federalistes» i va assenyalar que, «com que Catalunya és de tots», ell vol ser «el president de tots». «A les meves llistes hi ha democratacristians i comunistes a molta honra!», va defensar, per insistir a continuació que les portes del PSC romanen obertes a «tots els qui vulguin treure Catalunya de l'atzucac». Iceta va advocar per «acabar amb la divisió entre catalans» i, d'aquesta manera, «evitar la fractura de Catalunya amb la resta d'Espanya».

A Alcalá de Henares els barons del PSOE van tancar files amb l'actuació de Pedro Sánchez en la crisi secessionista de Catalunya i van abonar sense fissures l'aposta per la «transversalitat» llançada pel líder del PSC i candidat a la Generalitat, Miquel Iceta, a les llistes electorals per al 21-D. L'andalusa Susana Díaz va ressaltar que el PSOE «és on ha de ser», mentre que el president manxec Emiliano García-Page va concloure que el seu partit està ara «molt lluny» del «vertigen i de la irrellevància que va tenir en altres temps». Observa en la iniciativa d'Iceta un «pont útil i eficaç» que s'erigirà en «la gran sorpresa» del 21-D, ja que remourà les peces «per encaixar el puzle». El president valencià Ximo Puig també va posar èmfasi en el fet que el PSOE, al seu criteri, va pel «camí correcte» per «cosir» Espanya. De la seva banda, el president d'Extremadura i coordinador del Consell de Política Federal –òrgan que integren els presidents autonòmics, secretaris generals i la direcció del PSOE–, Guillermo Fernández Vara, va elogiar especialment l'estratègia amb la qual el líder del PSC, Miquel Iceta, encara les eleccions. Vara opina que Iceta està ocupant «magníficament bé» l'espai polític de la «centralitat», la «moderació» i el «catalanisme» i va aplaudir la incorporació a les llistes de membres de la despareguda Unió. Segons el seu parer, la unitat del socialisme i el catalanisme moderat és la «suma perfecta per arribar al cor de molts catalans que no tenien fins ara a qui votar».



«Altres missatges»

D'altra banda, el Comitè Federal del PSOE va aprovar ahir el nomenament de la número dos del PSC i alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, nova secretària de Cohesió i Integració del partit en substitució de l'alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, que va dimitir del càrrec el passat 21 d'octubre en desacord amb el suport al 155.