Ponsatí: «No estàvem preparats per donar continuïtat política a l´1-O»

La consellera Clara Ponsatí, cessada pel Govern espanyol en aplicació de l'article 155, va afirmar ahir que el Govern no estava «prou preparat» per donar continuïtat política «de forma sòlida» al resultat del referèndum de l'1-O. En aquest sentit, va afirmar que el Govern i l'independentisme no van tenir en compte la «força del nacionalisme espanyol», que creien que estava adormit, i que gestiona «de forma antidemocràtica i en ocasions violenta». Juntament amb Serret i Comín, Ponsatí ahir va participar en una manifestació en suport dels presos polítics que es va fer ahir a Brussel·les i que va aplegar un miler de persones.

Ponsatí, que actualment està a Brussel·les juntament amb altres membres del govern cessat, va reconèixer ahir que el seu «error» va ser no tenir en compte que el govern espnayol podria començar «una guerra» per parar el procés sobiranista. A més, l'exconsellera també va parlar de les elecions del 21-D, afirmant que l'independentisme hi hauria de participar a través d'una única candidatura: «només estaria en una llista transversal, però no en una llista de partit», va remarcar.

L'exconsellera d'Ensenyament va ser un dels exmembres del Govern català que van participar ahir a la manifestació en suport als presos polítics que es va fer a la capital belga, i que servia com a prèvia a la del dia 7 de desembre. En aquest acte, Meritxell Serret, Toni Comín i Clara Ponsatí van demanar als catalans que no defalleixin i que participin «en massa» a les eleccions del 21-D per «restaurar la democràcia».

En la concentració, Meritxell Serret va afirmar: «No ens poden fer callar, no ens poden negar, som un poble i volem els drets de qualsevol poble, i el principal de tots, decidir sobre el nostre futur, defensar les nostres institucions». A més, l'exconsellera d'Agricultura també va dir que per als membres del Govern que són a l'exili o a la presó és molt positiu el suport dels ciutadans: «El vostre suport, la vostra fermesa, la vostra serenitat i convicció a continuar endavant són molt importants».

Per la seva banda, Toni Comín va defensar que els consellers tancats a Madrid «són presos polítics». Sobre les eleccions, l'exconseller de Salut va dir: «És molt important que unes eleccions que són il·legítimes les convertim en eleccions legítimes votant massivament». Comín també va lamentar-se que «els que governen avui són els hereus del franquisme, però la major vergonya és que tenen el suport dels socialistes».

Finalment, Clara Ponsatí va advertir que a Espanya s'estaven començant a veure «les polítiques de Putin i Erdogan», i que s'estaven posant en perill els drets humans. A més, sobre les eleccions del desembre va demanar: «Tots a votar, demanem responsabilitat als líders polítics, demanem-nos a nosaltres mateixos responsabilitats, però que el 21-D no falli ningú».

La manifestació estava convocada per l'ANC i hi van participar un miler de persones. També hi havia l'eurodiputat Josep Maria Terricabras, que es va preguntar què calia més que passés perquè Europa reaccioni davant de la situació catalana. «Que se'n faci una al cor d'Europa amb gent vinguda de molts països europeus és magnífic, vol dir que anem junts», va assegurar. Preguntat per la manifestació convocada el pròxim 7 de desembre a Brussel·les, l'eurodiputat d'ERC va aventurar que «serà molt grossa» i va afirmar que «serà una invasió absolutament pacífica, amable i reivindicativa». Finalment, va afirmar: «No sé si servirà perquè Europa escolti però confio que servirà perquè els ciutadans i els mitjans europeus pressionin amb nosaltres».