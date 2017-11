CCOO i UGT alerten que hi poden haver empreses que no facilitin als treballadors poder votar el 21-D

Els secretaris generals de CCOO i UGT a Catalunya alerten que hi poden haver empreses que no facilitin als seus treballadors poder votar el 21-D i per tant que es vulneri aquest dret fonamental. En un acte a Girona per demanar l'alliberament dels consellers destituïts en aplicació del 155, el líder d'UGT, Javier Pacheco, ha afirmat que és el govern del PP el responsable de garantir aquest dret perquè és qui va decidir la data dels comicis. Per això, demana que "faci pedagogia" entre el món empresarial. "La prioritat és poder votar", han subratllat els representants dels dos sindicats, que també han admès que tenen dubtes amb l'aplicació del decret d'eleccions i les 4 hores de permís. Han demanat un informe al Departament de Treball perquè els ho aclareixi.

Des de CCOO i UGT alerten que l'aplicació del decret d'eleccions i les 4 hores de permís remunerat del 21-D no queda ben especificat en tots els casos i cal aclarir-ho perquè les empreses no puguin posar objeccions als empleats que els demanin poder anar a votar. Els màxims representants dels dos sindicats han admès que s'han "modificat algunes coses" de la normativa que fins ara s'aplicava. "Quedava més clar en les eleccions passades que eren un diumenge que no ara que afecta a més gent", es queixava aquest dimecres el secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros. És per això que la setmana passada ja van demanar un informe al Departament de Treball per esvair aquests dubtes.

Ambdós sindicats afirmen que moltes empreses ja han començat a plantejar-se la forma amb què els treballadors podran anar a votar en funció de la seva activitat econòmica d'aquell dia laborable. Ara bé, també preveuen que hi poden haver casos d'empresaris que hi posin traves i no facilitin poder exercir aquest dret fonamental. En les empreses grans i a les administracions no hi hauran problemes, diuen, però en aquelles companyies petites on no hi ha representants sindicals la situació serà més difícil de controlar.

Els dos sindicats assenyalen el govern del PP com a màxim responsable per garantir aquest dret. Demanen que s'activin tots els mecanismes possibles, com ara que es controli des d'Inspecció de Treball, i que si cal, es busquin altres fórmules com ara declarar aquell dia com a festiu. Aquesta és una opció que CCOO posa sobre la taula mentre que des d'UGT ho veu més difícil d'aplicar perquè el calendari de dies festius ja està tancat des de fa temps. En qualsevol cas, els sindicats creuen que és un tema que ha de resoldre l'executiu espanyol. Pacheco afirma que és el govern del PP el responsable de garantir el dret a vot perquè és qui va decidir la data dels comicis i demana que "faci pedagogia" entre el món empresarial. Ros, per la seva banda, diu que ho han de resoldre "els del 155 i no pas la Generalitat, que està intervinguda".

Els líders sindicals han fet aquestes declaracions durant la concentració a Girona, davant de les seves seus, per reclamar l'alliberament dels consellers i els presidents de l'ANC i Òmnium Cultural on hi han participat més de 50 delegats.