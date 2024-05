ERC proposa la creació de la Llei de Sobirania Alimentària

La número cinc de la candidatura d’Esquerra Republicana a comarques gironines, Anna Targa, i el número 8, Sergi Albrich, han visitat l’escorxador comarcal del Ripollès acompanyats per l’exconsellera i actual diputada al Congrés dels Diputats, Teresa Jordà, i la directora general d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes.

Targa, veterinària de professió, ha explicat que "des d’Esquerra seguirem al costat del sector primari, de les petites i mitjanes empreses, de les explotacions familiars i de proximitat, que són bàsicament les que eviten que un escorxador d’aquest tipus hagi de tancar”. En aquest mateix sentit s’ha manifestat el candidat del Ripollès, Sergi Albrich: “Esquerra defensa la viabilitat de l'escorxador del Ripollès perquè dona servei a 90 explotacions i això és fonamental per la vertebració territorial i per l'economia de la comarca”.

La directora general d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes ha indicat que els escorxadors comarcals “són una estructura essencial per preservar el sector primari i, per aquest motiu, des del 2020 s'han posat a disposició diferents línies de subvenció per tal d'ajudar els escorxadors de baixa capacitat”. Guillaumes ha afegit que “a l’escorxador del Ripollès ja s’han atorgat més de 37.000 euros, però el que cal és una remodelació més general per poder continuar donant cobertura a les diferents espècies, com l’oví, cabrum i porcí”. “Ja hi ha un projecte integral que necessita una inversió de més d’1 milió d’euros i als pressupostos del 2024 ja hi havia una partida, però lamentablement no es van tirar endavant”, ha conclòs.

Els republicans han fet incís que un escorxador és la primera peça que vertebra d’altres negocis, com poden ser les explotacions ramaderes, carnissers o elaboradors de productes de qualitat. En aquest sentit, el programa electoral d’Esquerra Republicana inclou com a proposta destacada l’aprovació de la Llei de Sobirania Alimentària de Catalunya, que "facilitarà la sostenibilitat de la pagesia catalana, la preservació del patrimoni alimentari català i possibilitarà a la ciutadania determinar les polítiques alimentàries que els afecten", asseguren des d'ERC. També preveuen incloure un Pla de contractació pública alimentària així com l’estudi per a la creació de la Distribuïdora Pública Alimentària.

D’altres propostes que els republicans fan en l’àmbit del sector primari és "una oficina única per reduir, optimitzar i facilitar els tràmits, impulsar una proposta de renda bàsica agrària o un sistema d’assegurances propi per a Catalunya".