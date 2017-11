Els exsocialistes Geli i Mascarell aniran a la llista de Junts per Catalunya

L'exconsellera de Salut del PSC Marina Geli, l'exdelegat de la Generalitat a Madrid Ferran Mascarell, i la historiadora Aurora Madaula, una de les impulsores de l'agrupació d'electors per a una llista unitària, formaran part de la candidatura de Junts per Catalunya (JxCat), segons ha pogut saber l'ACN.

Geli també és actualment la coordinadora del Centre d'Estudis Sanitaris i Socials (CESS) de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

A més, l'alcalde de Valls i diputat de JxSí, Albert Batet, també se sumarà a la llista que encapçalarà el president destituït, Carles Puigdemont. Al seu torn, el també diputat parlamentari de JxSí Oriol Amat -independent- podria formar part de la candidatura que integrarà el PDeCAT, tot i que no en els llocs de sortida. El periodista i delegat del Govern a París durant la darrera legislatura, Martí Anglada, també es podria incorporar a JxCat. Tot i que fonts properes a aquestes incorporacions confirmen que els fitxatges ja estan tancats, des del PDeCAT apunten que la llista no es tancarà definitivament fins divendres.

A JxCat també hi haurà alguns alcaldes del PDeCAT, a més dels consellers destituïts amb carnet del partit. La incorporació de Josep Rull, Jordi Turull, Meritxell Borràs i Joaquim Forn -empresonats- es dona per feta, a més de la del conseller Lluís Puig, en aquests moments a Brussel·les. Al seu torn, Clara Ponsatí s'inclina per no formar part de la candidatura.

D'aquesta manera Puigdemont busca donar màxim protagonisme als fitxatges d'independents. De fet, aquest mateix dijous al matí s'ha confirmat que el fins ara president de l'Assemblea (ANC), Jordi Sànchez -empresonat a Soto del Real des de fa un mes- serà el número dos de la llista. El propi Sànchez ha dimitit de tots els càrrecs de l'ANC.

D'altra banda, la candidatura de JxCat també ha encarrilat la incorporació de Josep Maria Forné, que encapçalaria la llista per Lleida, després de ja haver sigut el número u de la candidatura de JxSí a aquesta mateixa circumscripció. També s'ha sondejat el professor de dret constitucional i exmilitant d'ERC Héctor López Bofill, per la llista de Tarragona. Bofill va marxar d'Esquerra per fundar Solidaritat Catalana per la Independència.

Puigdemont també vol comptar amb personalitats del món de l'economia, la ciència, l'esport i la cultura. Així, altres noms que hi ha damunt la taula són els de la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs, i el president de la Unió de Federacions Esportives Catalanes (UFEC), Gerard Esteva.

Corominas es descarta



Qui no serà a les candidatures serà el president del grup parlamentari de Junts pel Sí i membre del Partit Demòcrata, Lluís Corominas, qui ha anunciat avui en roda de premsa que no es presentarà a les llistes del 21D. "Deixo l'activitat política de primera línia i acabo així aquesta etapa de la meva vida", ha assegurat Corominas, que ha afegit que seguirà sent associat de base del PDeCAT i que donarà suport a la llista de Junts per Catalunya.