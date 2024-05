El Pla de Xoc de la Bisbal comença a actuar als camins rurals

L'Ajuntament de la Bisbal ha començat a actuar als camins rurals més transitats. L'acció s'emmarca dins el Pla de Xoc de neteja i manteniment de la ciutat.

Els camins de Castell d'Empordà a Ullastret han estat objecte d'una actuació important, en especial en un dels trams a tocar del municipi veí que actualment era intransitable.

Segons el regidor de Via Pública de l’Ajuntament, Xavier Dilmé, «som conscients del mal estat de la majoria de camins per anys de manca d’un manteniment que ha de ser constant i programat. Entenc la impaciència i les demandes dels ciutadans, però no podem actuar a per tot i al mateix moment, ho haurem d’anar fent prioritzant i compatibilitzant les feines que pot fer la brigada amb els suports d’empreses externes quan les actuacions siguin més importants».

Dilmé afegeix que «el que no pot passar més és que hi hagi trams que no s’hi pugui ni passar, perquè hi ha persones que hi tenen finques urbanes i paguen els seus impostos com la resta de ciutadans i han de poder accedir a les seves propietats».

L'execució ha patit cert retards per les pluges. L'Ajuntament ha explicat que quan el ferm estigui més sec, s’acabarà d’anivellar tot el traçat per part de l’empresa bisbalenca responsable dels treballs.

També s'han realitzat treballs al tram que passa per darrera del cementiri de Castell a tocar d’Ullastret, que havia quedat totalment impracticable per al pas de vehicles.

El Puig de Sant Ramon

Un altre camí arranjat, aquest per part de la brigada municipal, ha estat el camí del final del Puig de Sant Ramon, després del carrer València.

Les actuacions fan especial incís en la neteja dels vorals amb l’objectiu de facilitar la mobilitat i, alhora, millorar la visibilitat i la seguretat vial, tant a vehicles com a persones. En aquesta línia també s’estan fent tasques manteniment i anivellament del paviment, tapant forats i reforçant les vies amb terra.

Una vegada fetes aquestes actuacions a la zona nord, es començarà a actuar a la zona sud.