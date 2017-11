Pastor vol «amonestar-lo» pel seu comportament

La presidenta del Congrés, Ana Pastor,va trucar per telèfon al portaveu adjunt d'ERC, Gabriel Rufián, per convocar-lo al seu despatx i «amonestar-lo» pel seu comportament a la sessió de control, on va mostrar unes manilles i va dir que esperava veure algun dia Mariano Rajoy amb aquestes posades. Així ho van avançar a Efe fonts parlamentàries, que van afirmar que Rufián «no pot mostrar aquesta falta de respecte al conjunt de la Cambra» i per això la presidenta vol cridar-li l'atenció personalment.

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, va manifestar que les performances i «escenografies» del diputat d'Esquerra Republicana Gabriel Rufián «devaluen l'acció política». «Quan el que es pretén per la via del control és fer performances, fer escenografia o intentar sortir a la foto, a mi personalment em sembla que està devaluant l'acció política», va dir Catalá a preguntes dels periodistes prèvies a la seva intervenció en un congrés de l'Associació Professional de la Magistratura que se celebra a Santander. «Bé farien els diputats d'Esquerra i el senyor Rufián de dedicar-se als assumptes que importin els ciutadans».