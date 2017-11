Un ciclista menor d'edat mor en un xoc amb un cotxe a Sant Llorenç Savall

Un ciclista menor d'edat va morir després de xocar amb un cotxe a la zona urbana de Sant Llorenç Savall, segons va informar ahir el Servei Català de Trànsit. L'accident va tenir lloc divendres a la nit al punt quilomètric 19,6 de la carretera B-124, per causes que encara s'estan investigant. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 20.00 hores del divendres i van desplaçar al lloc del sinistre quatre patrulles que van comprovar que s'havia produït un xoc entre un cotxe i una bicicleta. El ciclista era un menor d'edat que va ser traslladat en estat greu a l'hospital Parc Taulí de Sabadell, on posteriorment va morir.

A més de les quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, es van desplaçar al lloc de l'accident tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques. El succés va afectar la circulació viària i hi va haver restriccions de trànsit a la carretera B-124, en sentit Monistrol de Calders.