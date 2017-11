La contractació d'oficines a Barcelona ha caigut un 56% durant aquest tercer trimestre

La contractació d'espais d'oficines a Barcelona ha caigut un 56% durant aquest tercer trimestre, arribant a 56.700 metres quadrats, encara que durant el primer semestre aquesta xifra va créixer un 12% respecte a l'any passat, segons l'informe fet públic per la consultora immobiliària Cushman & Wakefield.

En una anàlisi de mercat, la consultora ha informat que per a aquest any s'espera a Barcelona un tancament entorn als 320.000 metres quadrats, que igualarà la contractació el 2016 però no superarà l'obtinguda el 2015, quan es va registrar la xifra «rècord» de 420.000 metres quadrats.

La consultora Cushman & Wakefield remarca que «només» el 9% de les 291 operacions signades fins al moment estan per damunt dels 2.000 metres quadrats i que el 61% de les operacions han estat contractes inferiors als 500 metres quadrats. D'aquesta manera, la consultora subratlla que la superfície mitjana contractada a Barcelona durant l'any 2017 s'ha situat en 900 metres quadrats, aproximadament.

L'oferta disponible d'oficines a Barcelona fins al tercer trimestre ha mantingut la tendència a la baixa, amb una taxa de disponibilitat al voltant del 8%, mentre que els metres quadrats disponibles sumen 468.000 metres quadrats, un 3,5% menys que en el trimestre anterior i un 10% més en la comparativa interanual. La recuperació de les rendes s'ha «consolidat» a les diferents zones barcelonines, segons les dades de Cushman & Wakefield.



Augment del cotreball

També la consultora ha indicat que el cotreball està prenent força a la capital catalana, i que és la ciutat amb més espais d'aquest tipus a Espanya. En concret, el 9% de l'absorció acumulada en la contractació d'oficines a Barcelona el 2017 correspon a empreses de cotreball.

El cotreball consisteix en oficines que son compartides per dues o més empreses, que d'aquesta manera comparteixen serveis i despeses.