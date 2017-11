«Palmària indefensió», segons l'advocat Jordi Pina

L'advocat Jordi Pina també denuncia la «palmària indefensió» de la qual han estat víctimes els exconsellers empresonats, ja que la jutge Lamela va ordenar la presó incondicional després d'una «clara vulneració dels drets de defensa», perquè no van comptar amb un «procés just amb totes les garanties» i no van poder «preparar mínimament la seva estratègia». La defensa insisteix que no hi ha base per acusar els querellats d'un delicte de rebel·lió, perquè assegura que en el procés no hi va haver violència als carrers, ni de sedició, en considerar que no ha existit aixecament tumultuari. El recurs de Rull i Turull sosté que la Constitució «no construeix una democràcia militant, sinó que són legítims els fins polítics contraris».