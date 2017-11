El Congrés frena una proposició contra «l'adoctrinament» a l'escola

La majoria dels grups parlamentaris del Congrés dels Diputats es van posicionar en contra de la proposició de llei que ha plantejat Cs a i per tant previsiblement el text que proposa crear una Agència Independent de l'Alta Inspecció Educativa no tirarà endavant. El text de Cs, que va rebre un suport condicionat del PP en el debat al Congrés per tramitar-la, preveu que es comprovi que els currículums escolars es cursen «d'acord amb l'ordenament estatal». I pretén que l'Agència vetlli perquè els centres públics «desenvoluparan les seves activitats subjecte als principis constitucionals» i a la «garantia de neutralitat ideològica».

El líder de la formació taronja va lamentar que no s'hagi desenvolupat fins ara una Agència d'aquestes característiques pels pactes estatals amb les formacions nacionalistes: «El nacionalisme tenia un objectiu, convertir l'educació en un lloc per treballar per la destrucció i la liquidació d'Espanya», va assegurar durant el debat al Congrés. El PSOE, Units Podem, ERC i el PDeCAT es van oposar amb duresa al text: han acusat Cs de parlar «d'adoctrinament» per voler «instrumentalitzar» les aules catalanes per rèdit electoral i van posar sobre la taula conceptes com «censura educativa» i «policia política».

Rivera va acusar les forces nacionalistes de forçar històricament un «bloqueig» perquè no s'inspeccionessin les «il·legalitats» a les aules. En concret va assenyalar el contingut dels llibres de text amb conceptes com «Països Catalans»: «Els llibres de text a Catalunya han de dir el que diu la Constitució o el que diu Puigdemont?», va preguntar Rivera en fixar les aules com un «temple civil». «No hi volem símbols, volem neutralitat», va afegir assegurant que alguns professors van «assenyalar» fills de guàrdies civils.