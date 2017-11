Mas dona per aportada la fiança de 5,2 milions pel 9-N, en efectiu i immobles

L'expresident de la Generalitat Artur Mas va donar ahir per «íntegrament garantida» la liquidació de la fiança de 5,2 milions d'euros que li va imposar el Tribunal de Comptes per la despesa de diners públics en la consulta del 9 de novembre del 2014, després de consignar 2,9 milions d'euros i diversos immobles com a garantia.

Mas i els exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs i l'exsecretari general de Presidència Jordi Vilajoana presentaran avui un escrit al Tribunal de Comptes acreditant que ja han dipositat 2,9 milions d'euros i han posat com a garantia diversos immobles de la seva propietat, amb els quals entenen que cobreixen la totalitat de la fiança imposada, van informar fonts del seu entorn.

Mas i els seus excompanys d'executiu van ingressar ahir a la caixa de dipòsits del Tribunal de Comptes uns altres 144.588 euros en efectiu, que se sumen als 2,8 milions ja presentats fins ara. A més, van posar a disposició del Tribunal com a garantia, de forma voluntària, diversos immobles de la seva propietat, segons les fonts.

El Tribunal de Comptes està analitzant ara la documentació rebuda en relació amb les propietats de Mas i la resta d'encausats per afermar la quantitat que queda pendent, termini que finalitzarà a principi de la setmana que ve. Segons les fonts, la voluntat de Mas, Ortega, Rigau, Homs i Vilajona ha estat preservar el patrimoni dels càrrecs tècnics i de confiança sobre els quals també pesava la fiança. Malgrat donar per aportada la fiança de 5,2 milions de fiança, Mas i els exconsellers implicats en el procés obert en el Tribunal de Comptes mantenen la seva tesi en cap cas es va produir una infracció comptable ni perjudici per a la Generalitat amb la celebració de la consulta del 9-N.

Per aquest motiu, defensaran aquest criteri en diversos procediments i instàncies que puguin desenvolupar en el futur. La setmana passada, Mas va assegurar que fins a aquella data havia aconseguit reunir aproximadament la meitat de la fiança fixada gràcies a «milers i milers de persones» a Catalunya que han contribuït a la «caixa de solidaritat».