Investiguen si el Govern va fer servir «bitcoins» per finançar despeses de l'1-O

El Govern de la Generalitat, actualment destituït, va fer servir criptomonedes (moneda virtual) per pagar a Amazon i Google per unes infraestructures necessàries pel desenvolupament del referèndum de l'1 d'octubre i per finançar part dels dominis a internet que va fer servir la Generalitat.

Així ho va assegurar ahir el diari El Mundo segons les investigacions de la Guàrdia Civil que treballen a les ordres del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona. Segons els investigadors, el Govern de Carles Puigdemont va pagar a Amazon per la infraestructura utilitzada per recomptar els vots i, a Google, per un servei que protegeix de ciberatacs i que es podria fer servir per evitar el control de les autoritats. Per fer servir la infraestructura d'aquesta última companyia, van haver de demanar permís a l'empresa dels Estats Units, que el van concedir. Segons el rotatiu, el jutge ha enviat ja una citació a les dues companyies perquè expliquin les condicions de la relació amb el Govern.