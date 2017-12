Eleccions catalanes: Pascal planteja les eleccions del 21-D com un "plebiscit" entre Rajoy i Puigdemont

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha plantejat les eleccions del proper 21 de desembre com un "plebiscit entre Rajoy i Puigdemont". Pascal remarca que a Junts per Catalunya "només" els val "guanyar" els comicis per "deixar-li clar" al president del govern espanyol que "cap article pot aturar la voluntat d'un poble".

La coordinadora general del PDeCAT recorda que Junts per Catalunya "no seria possible" sense la seva formació i posa en valor que "recull el sentit d'unitat que reclamava la ciutadania". Pascal també ha exigit la posada en llibertat de Sánchez, Cuixart i els consellers destituïts.

"Volem competir en igualtat de condicions amb la resta de formacions polítiques", ha reblat a les properes eleccions catalanes. La coordinadora del PDeCAT ha fet aquestes declaracions en una votació per incorporar nous càrrecs a l'executiva del partit, just abans d'assistir a la presentació de Junts per Catalunya a Sant Julià de Ramis.