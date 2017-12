12.000 persones omplen la Via Laietana en defensa de la Constitució

La Via Laietana de Barcelona s'ha omplert amb 12.000 persones –segons xifres de la Guàrdia Urbana- per celebrar el Dia de la Constitució en el seu 39è aniversari, en defensa de la Carta Magna i contra el procés independentista. 'Puigdemont a la presó' i 'Catalunya és Espanya' han estat dos dels càntics més escoltats a la concentració, convocada per l'entitat Moviment Espanya i Catalans i que ha comptat amb la presència de dirigents del PP -com Xavier García Albiol o Andrea Levy- i de Cs. Amb banderes espanyoles, catalanes i nombroses pancartes amb escrits com 'Golpistes feixistes' o 'Aïllar-se és empobrir-se', la manifestació ha sortit de la plaça Urquinaona, per recórrer tota la Via Laietana i acabar a la plaça de Sant Jaume. La pancarta de la capçalera tenia el lema 'Caminem Junts! Respecte i convivència' i davant de la comissaria de la policia espanyola els manifestants han cantat l'himne d'Espanya, han repartit petons als agents i han cridat 'aquesta és la nostra policia'.

"Avui estem d'aniversari i una ciutat tan espanyola com Barcelona ha d'homenatjar el seu marc legal, la seva Carta Magna, i aquí estem els ciutadans de Catalunya celebrant un dia com el d'avui", ha afirmat Javier Megino, portaveu del Moviment Cívic d'Espanya i Catalans. Merino també ha mostrat la seva esperança que les eleccions del 21-D serveixin per formar una majoria constitucionalista a la Generalitat i així poder donar "un cop de porta definitiu al procés". Una confiança semblant ha mostrat el vicepresident del Moviment Cívic d'Espanya i Catalans, Ángel Hernández, que ha fet una crida a defensar la Constitució després dels comicis a Catalunya "per evitar que els partits independentistes la torni a trencar a trossos". 'No som fatxes, som espanyols', 'Tapen retallades i corrupció amb banderes' i una imatge del Puigdemont caganer han estat unes tres altres pancartes que han sovintejat a la manifestació en defensa de la Constitució.

A l'arribada a la plaça de Sant Jaume, els concentrats han intensificat els crits de 'Puigdemont a la presó' davant el palau de la Generalitat i el president de l'associació Empresaris de Catalunya, Josep Bou, ha agraït la presència als manifestants i ha defensat "l'orgull de ser catalans i tenir la millor pàtria que és Espanya".

