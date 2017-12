La Guàrdia Civil ha confiscat en el que va d´any mig milió d´euros sense declarar a La Jonquera

La Guàrdia Civil ha confiscat 490.000 euros sense declarar a conductors que pretenien creuar la frontera amb França. Són persones que passaven per La Jonquera amb més de 10.000 euros – la quantitat màxima permesa - i que no en podien justificar la seva procedència. Aquests diners s'han decomissat en sis operacions diferents. La més rellevant va ser contra un ciutadà rus que circulava amb 240.000 euros amagats en diversos coixins.

Tot i que no és un delicte, quan no es pot acreditar el motiu pel qual es porten més de 10.000 euros en efectiu, amb factures o rebuts, els agents intervenen els diners que passen a disposició del Banc d'Espanya fins que el propietari aporti documents que acreditin que no provenen de cap delicte.

La Guàrdia Civil no és l'únic cos que fa intervencions d'aquest tipus. La policia espanyola, i eventualment els Mossos d'Esquadra també en fan. El portaveu de la Guàrdia Civil a Girona, Jesús Escorza, explica que "la immensa majoria de cops" els conductors amaguen els diners en diverses zones del vehicle. "Hem de pensar que el cotxe té molts forats i a vegades et sorprens al veure on els posen", comenta.

El portaveu diu que els infractors al·leguen que ho fan perquè no els entrin a robar quan s'aturen en àrees de servei. Escorza destaca que quan se'ls informa que estan cometent una falta administrativa, la resposta més habitual és que "no saben què diu la llei".

En aquest sentit, Escorza explica que en ocasions han de desmuntar parts del vehicle, quan tenen la sospita que pot portar diners o inclús drogues. "Ho notem especialment amb l'actitud que té la persona un cop l'aturem i li demanem la documentació", assenyala.

Un cop intervinguts, els diners passen a disposició del Servei Executiu de la Comissió contra el Blanqueig de Capitals, que obre una investigació i posteriorment cita a la persona perquè en justifiqui la procedència. En cas que el propietari dels diners acrediti que l'origen és lícit, se li retornaran previ pagament d'una multa.

Si pel contrari la persona no aporta proves concloents com factures o rebuts que evidenciïn que no hi ha cap activitat delictiva al darrere, els diners romandran al Banc d'Espanya. Ara bé, si durant el temps que la policia investiga la procedència dels bitllets hi troba indicis de criminalitat, passa a ser un delicte i es persegueix penalment la persona.



Mil euros de supervivència



En el moment de la intervenció, com que no és un delicte, la policia no pot detenir al conductor. Escorza explica que el què es fa és donar-los 1.000 euros per tal que continuïn el viatge, i tinguin efectiu suficient per qüestions bàsiques. "Se'ls retorna aquests diners en concepte de supervivència, perquè puguin posar gasolina, comprar o dormir", comenta.

Escorza explica que molts saben que la llei no els permet portar tant d'efectiu a sobre sense declarar, però que intenten estalviar-se pagar l'impost que està establert. "Normalment acrediten d'on venen els diners, i acaben pagant una multa", comenta.

Tot i això, en alguns casos es troben que un decomís d'efectiu s'acaba relacionant amb altres delictes. En una ocasió, es va intervenir 30.000 euros sense declarar a un conductor. El registre del vehicle va fer que els agents trobessin també amfetamines i marihuana amagats en estances del cotxe. "En aquests casos es deté la persona per un delicte contra la salut pública, i obre la sospita a que els diners tinguin un origen il·legal", ressalta Escorza.



La Jonquera el lloc "preferit"



Tots els diners que s'han interceptat aquest 2017 per part de la Guàrdia Civil - 490.000 euros i 4.900 dòlars - ha estat a La Jonquera. "És el pas fronterer preferit perquè és on més trànsit es concentra i, per tant on es pot passar més desapercebut", argumenta el portaveu.

A més, des de que va entrar en vigor el tractat de Schengen, Escorza recorda que "la vigilància és menys exhaustiva" ja que han desaparegut les fronteres. "Abans tant la Gendarmeria francesa com la Guàrdia Civil inspeccionàvem molts més vehicles", concreta.

Per contra, l'aeroport no és una infraestructura que utilitzin els qui volen sortir de l'Estat amb més de 10.000 euros, ja que els controls de seguretat "els delatarien ràpid". "Allà es mira tots els passatgers, es miren totes les maletes i és molt complicat que passi", conclou Escorza.