Domènech pregunta a ERC si investiran Puigdemont president

El cap de llista de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, ha tornat a interpel·lar ERC aquest diumenge al vespre. "Fareu o no fareu president Carles Puigdemont? Definiu d'una vegada què fareu", ha reclamat el candidat dels comuns a les eleccions del 21-D.

Domènech considera que el debat pivotarà després dels comicis en apostar per "un país social fora de qualsevol unilateralitat" o si mantenir Puigdemont al capdavant de la Generalitat. "Digueu d'una vegada si és veritat que voleu construir un país des de l'esquerra o si fa tant temps que heu sacrificat l'eix social que tornareu a fer allò que heu fet sempre: donar els vots a un partit que és coalició entre PDeCAT i CDC", ha etzibat des de Granollers.

També la seva número 2, Elisenda Alamany, ha carregat contra les forces independentistes: "Estem cansats de xantatges, que lliguin el futur del país a partits que estan en decadència; amb ERC els funciona, de fet a dia d'avui només els falta demanar perdó per no haver-se presentat a les llistes amb Puigdemont", ha etzibat.

Domènech s'ha referit al bloc de la "unilateralitat" i ha retret a ERC les seves posicions en l'eix social. És en aquest context que ha "maleït la pàtria que exclou els seus fills", també en l'eix nacional, ha dit parafrasejant el diputat republicà Joan Tardà. I en apostar per construir una "pàtria no maleïda", Domènech ha insistit: "L'ERC de Joan Tardà no estaria malament, però és només de Joan Tardà", ha resolt.

Al seu torn, la número 2 dels comuns per Barcelona ha fet una crida a passar de "l'esgotament a la proposta" per tal de fixar un "nou marc de convivència" entre Catalunya i Espanya. "Que mai més ens diguin que el dret a decidir és una pantalla passada", ha assegurat en una nova crida a apostar per un referèndum pactat.

Alamany ha demanat "superar el bloqueig i l'atzucac" i en aquest sentit ha advertit que res d'això serà possible si se "cedeix el lideratge a l'antiga Convergència". "Avancem socialment si volem avançar nacionalment; [...] estem cansats de xantatges, que lliguin el futur del país a partits que estan en decadència; amb ERC els funciona, a dia d'avui només els falta demanar perdó per haver-se presentat a les llistes amb Puigdemont", ha etzibat la portaveu dels comuns.

"Nosaltres no cedirem a cap xantatge ni condicionament per tornar deixar gent enrere, només el vot de CatECP ens serveix com a eina de canvi de les classes populars; nosaltres mai acotarem el cap davant de falsos profetes", ha etzibat Alamany en reblar que Puigdemont no la representa.

Els comuns han celebrat l'acte polític d'aquest diumenge al vespre a la sala Tarafa de Granollers, un antic hospital. I Domènech hi ha trobat simbolisme: "representem el país i els seus drets, de les escoles als hospitals i els drets laborals; quan veiem els blocs no veiem absolutament res".