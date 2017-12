El Suprem ordena noves investigacions que podrien imputar Marta Rovira

El magistrat que instrueix la causa contra el Govern i els 'Jordis' al Suprem, Pablo Llarena, ha demanat a la Guàrdia Civil nombrosos informes per continuar amb la instrucció. Entre aquests, demana informació individualitzada dels membres de l'anomenat "comitè estratègic per a la independència" (inclòs al document 'EnfoCATs') i quin paper han jugat en la consecució de la declaració d'independència.

Tot i que a les diligències no surt cap nom, en el document 'Enfocats' sí que es recollia que estava configurat, entre d'altres, per presidents i secretaris generals de partits independentistes, com ho és la número 2 dels republicans Marta Rovira.

A més, demana que s'investigui si PDeCAT i ERC van posar-se d'acord amb les entitats sobiranistes (AMI, ANC i Òmnium) per organitzar mobilitzacions "per aconseguir o facilitar la declaració d'independència".

També vol saber si es van desviar fons púbics, que s'identifiquin els responsables dels comitès de defensa de la república i del referèndum i també que s'informi de tots els actes "d'agressió, danys o greu resistència". A les diligències també reclama nombrosa informació al jutjat 13 de Barcelona i no es cita a declarar ningú.