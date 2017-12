La Guàrdia Civil escorcolla la seu d´Unipost a l´Hospitalet de Llobregat pel referèndum de l´1-O

La seu d´Unipost escorcollada per la Guàrdia Civil.

La Guàrdia Civil escorcolla aquest dijous al matí la seu d'Unipost a l'Hospitalet de Llobregat per ordre del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, que investiga els preparatius del referèndum de l'1 d'octubre. Els agents s'han personat a les instal·lacions de l'empresa, situada al carrer Pablo Iglesias número 16, al voltant de les vuit del matí.

Es desconeix que si l'operatiu d'aquest matí comportarà detencions. Segons 'El Mundo', els membres del cos armat tracten de localitzar els pagaments que es van fer per a l'enviament de cartes d'acord amb el cens electoral. De fet, no és la primera vegada que la Guàrdia Civil registra l'empresa. El passat 19 de setembre, pocs dies abans del referèndum de kl'1-O, va intervenir 45.000 notificacions per a les meses electorals a la seu de la firma, a Terrassa, i en d'altres delegacions de la companyia a Manresa, Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.

Aleshores, el Ministeri d'Interior va assegurar que el nombre de certificats de notificació requisats "podria suposar el 80% de les comunicacions necessàries per cobrir les meses electorals". Els certificats de notificació estaven tancats, disposats per ciutats i poblacions.

El titular del Jutjat d'Instrucció número 13, Juan Antonio Ramírez Sunyer, és el mateix que va ordenar els registres del Departament d'Economia i Hisenda, el passat 20 de setembre, i que es va allargar durant hores. En el marc d'aquests registres la policia judicial va descobrir dues de les proves més destacades contra els acusats, l'anomenat full de ruta que duia per títol 'Enfocats' i la llibreta Moleskine amb dades del procés, ambdues en possessió del número dos de Junqueras, Josep Maria Jové.

Actualment, Ramírez Sunyer es troba ingressat a l'hospital per una dolència intestinal.