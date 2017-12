Oriol Pujol haurà d'anar a judici pel cas ITV malgrat el seu pacte amb el fiscal

La magistrada que presidirà el judici amb jurat popular del cas de les ITV ha acordat que els quatre acusats que van arribar a un acord previ amb el fiscal, entre ells l'exdiputat de CiU Oriol Pujol, hagin de ser jutjats igualment perquè el pacte no ha estat ratificat pels altres dos processats.

En un acte, la magistrada ha estimat el recurs de l'exnúmero dos de la Diputació de Barcelona Josep Tous, al qual es va adherir l'empresari Sergi Alsina -amic íntim d'Oriol Pujol- i ha acordat que, abans de celebrar-se el judici, no es pot oficialitzar la conformitat dels altres implicats, per la qual cosa els sis hauran d'anar a judici.

Oriol Pujol, la seva dona Anna Vidal, i els empresaris Sergi Pastor i Ricard Puignou van arribar el mes de juliol passat a un acord amb la Fiscalia -que malgrat la decisió de la jutge segueix vigent de facto, segons fonts judicials- per la qual cosa l'exdiputat de CiU va acceptar dos anys i mig de presó, en reconèixer que va cobrar comissions d'empresaris afins per utilitzar la seva influència política per afavorir els seus negocis en l'anomenat «cas ITV».

L'acord, al qual no es van sumar ni Tous ni Alsina, contempla penes de multa per a Anna Vidal, Sergi Pastor i Ricard Puignou. La magistrada ha rebutjat ara la petició d'aquests quatre acusats perquè, després de la compareixença al començament del judici, es dictés sentència en els termes acordats amb la Fiscalia i es declarés ferma, perquè el judici prosseguís únicament amb els altres dos acusats.

La decisió de la magistrada no comporta a la pràctica l'anul·lació de l'acord dels quatre acusats amb la Fiscalia, ja que es mantindrà vigent malgrat que hagin de participar en el judici, segons fonts judicials.

La Fiscalia havia demanat fins i tot que si oficialitzava la sentència condemnatòria per conformitat a l'arrencar el judici, els quatre acusats amb els quals va arribar a l'acord poguessin comparèixer en el judici com a testimonis.

Davant d'aquesta situació, Tous va recórrer, al·legant que les conformitats dels altres quatre acusats, especialment la de Ricard Puignou, constituïa una conculcació del seu dret de defensa, ja que el judici amb jurat popular s'iniciaria amb una confessió d'un dels coacusats dels mateixos fets pels quals se l'incrimina a ell: pagar honoraris a Alsina per obtenir la influència política d'Oriol Pujol.

El fiscal es va oposar a aquesta petició al·legant que, una vegada acordades les conformitats, seria «contrari a la lògica i al principi d'economia processal» la demora d'una sentència de conformitat a la constitució del Jurat, quan aquest hauria de dissoldre's si es produís la conformitat una vegada constituït.

El ministeri públic va sostenir a més que la conformitat de quatre dels acusats no suposava la vulneració del dret de defensa dels altres dos processats ja que, si bé van participar en part en la comissió d'uns mateixos fets, la concreta actuació que se'ls atribueix mereix una «qualificació jurídica diferenciada».

A més, va argumentar el fiscal que la condemna d'alguns dels processats -en virtut del pacte de conformitat,- davant una possible absolució d'altres, no suposa «necessàriament el dictat de sentències contradictòries».

Per contra, la magistrada entén que, en no haver mostrat la seva conformitat els sis acusats, el judici ha de continuar per a tots ells, ja que no és possible l'admissió de conformitats d'algun d'ells en un procediment amb jurat popular, «amb el consegüent dictat de sentències separades en el mateix procés», una anterior i una altra posterior resultant del veredicte del jurat.



Les escoltes telefòniques

En la resolució, la magistrada ha rebutjat en canvi la petició de Tous, també abonada per Alsina, d'anul·lar les escoltes telefòniques que els incriminen en la causa, en concloure que estaven justificades «per l'interès col·lectiu en el bé afectat».

Amb l'acord subscrit per Oriol Pujol i la Fiscalia davant la titular del jutjat d'instrucció número 9 de Barcelona -que va instruir el cas-, l'exdiputat de CiU va aconseguir rebaixar a dos anys i mig de presó, més un decomís de 311.000 euros i una multa de 55.000, la pena de cinc anys i dos mesos que li sol·licitava Anticorrupció, que també demanava tres anys de presó per a la seva dona