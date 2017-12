Interior retirarà els policies destinats a Catalunya abans del 30 de desembre

El Ministeri de l'Interior retirarà de forma progressiva fins dissabte que ve als agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil desplegats a Catalunya. D'aquesta forma, han informat a Efe fonts policials, el dia 30 no quedaran efectius de reforç dels dos cossos en territori català, pel que es posarà fi a l'anomenada Operació Copèrnic, en marxa des de setmanes abans de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre.

Tant els agents que s'allotjaven encara en els dos creuers atracats al port de Barcelona, el Rhapsody i el GNV Azzurra, com els que romanien en altres hotels i dependències militars tornaran als seus destins, si bé es mantindran, com és lògic, les plantilles de Policia i Guàrdia Civil de Catalunya, així com el reforç d'unitats d'antiavalots que es desplacen a territori català habitualment.

Des de l'inici del desplegament, que es va arribar a xifrar de forma extraoficial en gairebé 20.000 agents en alguns moments incloses les plantilles fixes dels dos cossos, Interior ha prorrogat diverses vegades les ordres de comissió de servei d'aquests efectius, que, encara que en menor nombre, s'han mantingut durant la campanya i la jornada electoral del 21D.



Operació polèmica

L'Operació Copèrnic no ha estat aliena a les crítiques, especialment dels sindicats i associacions de guàrdies civils, que en aquests mesos han denunciat les condicions de l'estada d'alguns allotjaments, especialment el ferri conegut popularment com el Vaixell d'en Piolet, el qual va ser desallotjat i va salpar del port de Barcelona el passat 16 de desembre.

Però l'última polèmica ha sorgit fa amb prou feines uns dies després que agents dels dos cossos i sindicats policials compartissin en xarxes socials el menú de Nit de Nadal ofert als agents que encara segueixen en el Rhapsody i l' Azzurra, el que ha provocat que avui mateix el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, hagi ordenat obrir una investigació interna. Fonts del Ministeri d'Interior van confirmar que Zoido va ordenar obrir ahir mateix una «informació reservada» sobre el polèmic menú perquè es determinin les responsabilitats i esclarir totes les circumstàncies d'aquest àpat. Zoido va oferir ahir, en sengles reunions mantingudes amb sindicats de la Policia Nacional i associacions de la Guàrdia Civil, una millora salarial.