Quatre víctimes reconeixen el nou violador de l'Eixample

Quatre dones víctimes d'un violador que actuava a l'Eixample barceloní van confirmar ahir en el judici en l'Audiència de Barcelona que l'acusat per aquests fets les va violar al portal de casa i les va amenaçar amb un ganivet o un tornavís, i el van reconèixer, segons va explicar l'advocada d'una d'elles, Ambar Ladrón de Guevara. En la primera sessió del judici en l'Audiència van declarar quatre de les cinc víctimes de l'acusat Francisco Javier C. M. -la cinquena viu a l'estranger i no es va poder localitzar- a porta tancada. La declaració de l'acusat, que normalment és a l'inici del judici, està prevista per aquest dimecres després que compareguin en el judici les víctimes, els testimonis i pèrits, perquè així ho va sol·licitar el seu advocat al tribunal.