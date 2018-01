Investiguen si la Generalitat va pagar els observadors de l'1-O

El magistrat del Tribunal Suprem que instrueix la causa del 'procés', Pablo Llarena, està investigant els pagaments que va realitzar la Delegació de Catalunya en la UE, amb seu a Brussel·les, al Centre holandès que va enviar els observadors al referèndum il·legal que es va celebrar el passat 1 d'octubre. Es tracta de dos pagaments que sumen un total de 119.700 euros i es van transferir al The Hague Center for Strategic Studies entre el 21 de setembre i el 10 d'octubre.

El magistrat demana que s'investiguin tres comptes corrents obertes per la Delegació de Catalunya davant la Unió Europea en la sucursal de Brussel·les i més en concret els detalls de tres transferències efectuades entre els dies 21 de setembre i 10 d'octubre del passat any per import total de 139.700 euros.

Aquesta és una de diligències que acorda el magistrat en una providència d'acord amb la petició del Ministeri Fiscal amb la finalitat de conèixer qui va anar l'ordenant, el destinatari, el motiu pel qual es van realitzar i destinació actual dels fons.

Els tres moviments bancaris van ser de 58.250 euros, amb destinació a The Hague Center for Strategic Studies; 61.450 a la mateixa destinatària i de 20.000 euros para a la Delegació del Govern a Croàcia.

Llarena ordena aquesta diligència a la Guàrdia Civil d'acord amb la documentació aportada pels Serveis Jurídics del Banc BBVA sobre els comptes corrents oberts per aquesta delegació del Govern català a l'estranger i aquestes tres transferències.

Els moviments d'aquesta 'ambaixada' catalana a l'estranger coincideixen en el temps amb els incidents ocorreguts en la Conselleria d'Economia amb motiu dels registres ordenats pel Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona així com amb la celebració del referèndum il·legal l'1 d'octubre i els dies posteriors.

Els dies previs al referèndum il·legal de l'1 d'Octubre va saltar la polèmica de qui pagava al Centre que havia enviat als observadors internacionals que van acudir a Catalunya per estar presents en la votació del referèndum il·legal.

Per altra part, el jutge Pablo Llarena ha reclamat al Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona que li remeti testimoniatge d'unes converses mantingudes per la mà de dreta de Junqueras, Josep María Jové, amb Oriol Soler, l'empresari que es va reunir amb Julian Assange a Londres pocs dies després de veure's amb el fugit Puigdemont a Brussel·les.

També reclama el testimoniatge de la trucada telefònica que va tenir lloc entre Carles Viver, considerat un dels cervells jurídics del procés sobiranista, amb Margalida Gil, l'esposa de l'exconseller d'Interior Jordi Jané.

En la providència dictada aquest dijous pel magistrat de l'alt tribunal, Llarena reclama el contingut de la trucada que va tenir lloc entre l'autor de la 'agenda del procés', Josep María Jové, amb l'empresari Oriol Soler el passat 7 d'agost, així com l'acte en el qual es va acordar la intervenció telefònica.

La citada conversa, de les 9:04 hores, Soler telefona a Jové per demanar-li una cita amb la finalitat de veure's molt ràpidament, ja que aquest matí tenia les 11:30 hores una reunió amb els llavors presidents d'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

Li diu que és per tractar d'un assumpte del que ja havien parlat, però que necessitava preguntar-li una cosa que necessitava saber abans de la trobada amb Sànchez i Cuixart.

Soler també li diu a Jové que a les 14:00 hores tenia una altra reunió amb l'empresari de la Comunicació Jaume Roures: «Precisament vull saber de què va el teu, perquè no vull que caminem venuts, no vull que li anem posant coses sobre la taula sense tenir-ho una mica controlat», afirma.

Finalment queden a veure's i ho fan a les 9:30, quan l'empresari torna a cridar Jové per dir-li que està ja allí i el secretari de vicepresidència li diu que baixa.

A més, Soler ha reconegut haver-se reunit amb Carles Puigdemont a Brussel·les una vegada que aquest ja havia fugit de la Justícia espanyola. Soler es va veure amb Julian Assange a l'ambaixada de l'Equador a Londres, on es troba refugiat des de 2012.

El jutge també reclama al Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona testimoni de la conversa mantinguda entre qui va ser membre del Tribunal Constitucional i considerat cervell jurídic del procés, Carles Viver Pi i Suñer, amb Margalida Gil, la dona de l'exconseller d'Interior del Govern, Jordi Jané.

Aquesta conversa va tenir lloc el 23 de setembre del passat any, tres dies després de l''operació Anubis' de la Guàrdia Civil en la qual van resultar detingudes 17 persones i es van realitzar nombrosos registres.

Viver li explica a Margalida Gil que li han confiscat el mòbil i l'ordinador, però que ell ho havia «netejat» perquè ja li va avisar el seu marit, l'exconseller Jordi Jané. Per això, deduïa que els investigadors no trobarien «massa coses».