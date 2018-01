Jordi Sànchez demana l'excarceració perquè no se'l pot responsabilitzar "de possibles excessos d'una minoria" el 20-S

L'exlíder de l'ANC i diputat electe de JxCat, Jordi Sànchez, ha demanat la seva excarceració al magistrat instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena perquè no ha comès el suposat delicte de sedició que li atribueix. Segons ell, la concentració el 20 de setembre davant la Conselleria d'Economia va ser una mobilització pacífica, democràtica i festiva, tot i que hi va haver "possibles excessos d'una minoria" en trencar dos vehicles de la Guàrdia Civil. A més, recorda que ja no lidera l'ANC i per tant ha perdut la capacitat de mobilització ciutadana que tenia. Igualment, com a diputat, ha jurat o promès la Constitució i ha renunciat a la via unilateral.

En un recurs de 24 pàgines al qual ha tingut accés l'ACN, l'advocat de Sànchez, Jordi Pina, intenta desmuntar la tesi del suposat delicte de sedició, que requereix violència i impediment de l'actuació de les autoritats. Així, considera que tots els tuits de Sànchez el 20 de setembre van ser per cridar a una convocatòria pacífica i els incidents menors "d'uns quants exaltats" no representen ni són imputables a ell ni a les altres entitats convocants. L'escrit assegura que Sànchez i Cuixart es van esforçar perquè no hi hagués cap tipus de violència ni intimidació a la Guàrdia Civil, i recorda que no hi va haver cap agressió als agents.

De fet, l'advocat recorda que la PAH havia dificultat o impedit l'acció policial i judicial en molts desallotjaments, en alguns dels quals hi havia violència física contra els agents i mai es va acusar a ningú de sedició, sinó com a molt de desobediència o lesions.

Així, recorda que la concentració va ser comunicada al Departament d'Interior, amb una durada fins les 12 de la mitjanit i amb previsió de 2.000 persones, que van acabar sent 40.000. La mobilització va ser pacífica i festiva, diu, explicant que hi va haver concerts, molta gent gran i amb gran presència de clavells, símbol de pau. També recorda que l'ANC va fer un cordó de seguretat format per gent gran per deixar entrar i sortir els agents policials, i després un altre per encerclar els vehicles de la Guàrdia Civil destrossats, als quals els primers en pujar van ser els reporters gràfics, no pas Sànchez i Cuixart.

També diu que si la intenció hagués estat impedir el registre de la Conselleria d'Economia hagués estat relativament fàcil amb 40.000 persones, o haver fet concentracions en altres registres policials, cosa que no es va fer. També explica que Sànchez i Cuixart van ser increpats per alguns concentrats quan van instar a dissoldre la mobilització.

Per últim, l'advocat recorda que el Suprem no ha rebatut l'Audiència Nacional quan es va atorgar la legitimitat única per jutjar el delicte de sedició. Això, contrasta amb el fet que els registres del 20 de setembre van ser ordenats pel Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona que estava investigant la suposada comissió d'aquest mateix delicte. Per això, el lletrat considera que Instrucció 13 no era competent per ordenar els escorcolls i detencions per aquest delicte.

Sobre la situació actual de Sànchez, l'advocat explica que ha estat elegit diputat i que, com a tal, ha jurat o promès acatar la Constitució. A més, en la seva declaració davant del magistrat aquest dijous va renunciar explícitament a la via unilateral per aconseguir la independència, assegurant que renunciaria a l'escó si JxCat segueix aquesta via. A més, diu que per demostrar que no reiteraria el delicte cal que estigui en llibertat, situació que el magistrat podria revocar en qualsevol moment.

Sobre la seva participació en l'anomenat comitè estratègic que apunta el document 'EnfoCATs', Sànchez diu que només s'ha reunit un cop amb Josep Maria Jové, el número 2 de Vicepresidència i suposat autor del document.

L'escrit s'acompanya de nombroses fotos, vídeos i notícies.