El Govern ha de pagar les llars d'infants de 30 municipis

Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) reconeix als ajuntaments el dret a rebre les subvencions que la Generalitat va deixar d'atorgar per les escoles bressol a partir de l'any 2012. Una trentena de municipis, entre els quals es troba Camprodon, van denunciar aquesta manca de finançament per part del Departament d'Ensenyament durant els cursos 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015 i ara la justícia els ha donat la raó. El TSJC reconeix als ajuntaments el dret a rebre 1.300 euros per alumne en relació a aquells cursos, la mateixa xifra que s'havia pactat pel curs anterior al fre en les subvencions. La sentència se suma a les que ja han rebut en el mateix sentit els ajuntaments d'Esplugues de Llobregat, Cornellà i l'Hospitalet.

La reclamació la va impulsar el Fòrum d'Alcaldes i Alcaldesses per l'Educació a Catalunya amb l'objectiu de defensar els recursos compromesos pel Govern i evitar que es derivés aquesta responsabilitat financera cap a les Diputacions. En aquest sentit, la sentència del TSJC recorda que la llei preveu que sigui la Generalitat qui hagi de garantir el finançament dels centres educatius d'infants de 0 a 3 anys, malgrat es tracti de centres de titularitat municipal.