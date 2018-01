Canvien de presó la guàrdia urbana de Barcelona acusada de matar la seva parella

L'agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona Rosa P., a la presó preventiva per presumptament matar la seva parella i abandonar-lo calcinat prop del pantà de Foix, ha estat traslladada de presó després de suposadament parlar amb diverses recluses per trobar un sicari que matés el seu exmarit.

Fonts penitenciàries han confirmat que actualment Rosa P. està reclosa en el mòdul de dones del centre Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires, on va ser traslladada al novembre des de Wad-Ras, a Barcelona, la seva primera destinació carcerària, on va ingressar al maig.

Segons publica aquest divendres 'La Vanguardia', la directora de Wad-Ras va explicar als Mossos d'Esquadra a l'octubre que l'arribada de Rosa P. va generar un "desequilibri emocional important" ja que creava vincles intensos amb altres internes però que duraven poc temps, i quan es trencaven, es creava un alt nivell d'hostilitat entre elles.

El citat diari detalla que la directora del centre va assegurar en aquesta declaració que les internes descriuen Rosa P. com "manipuladora, mentidera, simuladora d'un estat d'ànim depressiu per reclamar l'atenció dels professionals".

Rosa P., a més del primer crim, està sent investigada pel Jutjat d'Instrucció 2 del Vendrellper planejar l'homicidi del seu exmarit intentant contactar des de presó amb un sicari, perquè segons ella impedia que les seves dues filles veiessin els avis materns, i per a això va demanar ajuda a diverses internes de la presó de Wad-Ras.

El Jutjat del Vendrell ha investigat una denúncia contra Rosa P. per provocació per a la comissió d'homicidi o assassinat, i posteriorment s'ha inhibit als jutjats de Barcelona perquè els presumptes fets van ocórrer a la presó de Wa-Ras.

L'agent assegurava en veu alta que odiava el seu exmarit i que volia matar-lo, i va arribar a preguntar a diverses recluses com aconseguir un sicari, al qual estava disposada a pagar 30.000 euros.

Una interna va avisar d'aquests fets a un funcionari de presons, que va contactar amb l'exmarit, i aquest va decidir interposar una denúncia als Mossos, que han obert una investigació en paral·lel i des d'una altra unitat a la qual investiga el crim pel qual ella està a la presó.

Crim per enverinament

Segons el testimoniatge de la interna que compartia cel·la amb ella a Wad-Ras davant el jutge del cas, al qual va tenir accés TVE, Rosa P. li deia que volia veure mort el seu exmarit: "Rubén ha de morir i punt", va afirmar.

Així mateix, aquesta interna va assegurar que l'agent li va explicar com va morir el que era la seva parella, Pedro R. i va assegurar que l'havia enverinat prèviament: "Com no noten que jo abans el vaig enverinar".

La policia barcelonina va ser enviada a presó preventiva pel Jutjat d'Instrucció 8 de Vilanova i la Geltrú el 16 de maig al costat d'un altre agent del cos, Albert L., amb qui ella suposadament havia mantingut una relació, per presumptament matar Pedro R. i cremar el cadàver abandonant-lo dins del seu cotxe prop del pantà de Foix.