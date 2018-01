El jutge refusa detenir Puigdemont a Dinamarca per evitar que delegui el vot

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que investiga els fets relacionats amb el denominat «procés», va descartar reactivar l'ordre europea de detenció contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Dinamarca per considerar volia provocar la seva detenció per poder delegar el seu vot en la investidura.

En un acte, el jutge Llarena subratlla que desplaçant-se a Dinamarca (per participar en un debat organitzat per la Universitat de Copenhaguen), Puigdemont cerca «afavorir una estratègia anticonstitucional i il·legal» per «forçar» la delegació del seu vot «com si la seva situació fos la de privació de llibertat», igual que han fet l'exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras; l'exconseller d'Interior, Joaquim Forn, i l'expresident d'ANC Jordi Sánchez, tots ells a la presó. Per al magistrat, crida l'atenció que Puigdemont «desvetlli per endavant la seva intenció» de traslladar-se al país on inicialment «va cercar el seu refugi» i «que proclami a més el punt concret on estarà present». Això conflueix amb la seva «proclamada intenció de restablir el mateix govern sota el qual es va declarar l'anomenada República Catalana» i «retornar al moment anterior» a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, indica Llarena.

Atenent a totes aquestes circumstàncies, per al jutge és evident que Puigdemont ha viatjat fins a Dinamarca com a «provocació d'una detenció a l'estranger» enfront de la «impossibilitat legal d'optar a una investidura sense comparèixer al Parlament». Subratlla que l'expresident català vol «instrumentalitzar» la privació de llibertat per «aconseguir la investidura i el vot que parlamentàriament no pot obtenir».

«La jactància de l'investigat d'anar a desplaçar-se a un lloc concret, no té una altra finalitat que cercar la detenció per subvertir la finalitat d'un instrument processal que està previst per garantir l'observança de l'ordenament jurídic». Llarena recrimina a més que l'expresident de la Generalitat segueixi «perseverant» a seguir eludint la justícia espanyola i «oposant-se des de l'estranger a l'extradició que pugui cursar-se». Paral·leament, el PSOE comparteix la decisió del fiscal de reactivar l'euroordre de detenció contra el president cessat de la Generalitat, Carles Puigdemont, perquè se'l pogués arrestar a Copenhaguen, malgrat que el jutge ha rebutjat aquesta proposta.



La proposta

Per la seva banda, Puigdemont va afirmar que «ningú ha proposat que voti tot Espanya, podria ser una solució o una proposta com a punt de partida», va assenyalar per després retreure al president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, que no hagi volgut parlar amb ell.