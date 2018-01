Crítiques i avals al viatge del president del Parlament a Brussel·les

El portaveu de Cs, Carlos Carrizosa, va carregar contra el viatge del president del Parlament, Roger Torrent, a Brussel·les per reunir-se amb Puigdemont i els quatre consellers. «Per nosaltres rebaixa la dignitat d'aquest Parlament.

«No pot ser que un president de tots els catalans vagi a l'estranger per parlar amb gent fugida de la justícia i imputada per delictes tant greu com la malversació», va afirmar Carrizosa.

Des de Cs han fet un pas més i han assegurat que no consentiran que aquest viatge de Torrent es pagui amb diners públics i exigiran que s'informi per escrit del seu cost.

«Demanarem les partides utilitzades i que es retorni de la butxaca de Torrent, d'ERC o de l'ANC però no amb els diners institucionals del Parlament», va apuntar Carrizosa, que també va titllar de «parany dilatori» que la Mesa del Parlament hagi posposat pronunciar-se sobre la delegació de vot dels consellers Serret, Comín, Puig i Ponsatí.



Sí amb condicionants

La portaveu de Catalunya en Comú-Podem, Elisenda Alamany, va avalar el viatge del president del Parlament, Roger Torrent, a Brussel·les però va demanar que no «sigui la tònica» de la legislatura. «En moments excepcionals es fan coses excepcionals com aquesta», va valorar Alamany. «Però si aquesta és la dinàmica de la legislatura, tornem a repetir coses que ja hem viscut. Si tots estem d'acord en recuperar la normalitat democràtica, aquests viatges no ajuden a formar un Govern des de Catalunya», va avisar la portaveu de Catalunya en Comú.

«No pot ser la tònica ni la normalitat del Parlament», va insistir Alamany, que va evitar valorar encara la decisió de la Mesa del Parlament de posposar el debat sobre la delegació de vot dels consellers Puig, Comín, Serret i Ponsatí. «Nosaltres hem vingut aquí a fer política i no participarem en un sainet com estan fent Cs, PSC i PPC», va comentar la portaveu de CatComú.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va transmetre ahir al president del Parlament, Roger Torrent, la seva preocupació per «la incertesa que planeja sobre el ple d'investidura» de la setmana vinent.



Investidura presencial

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va demanar per escrit al president del Parlament, Roger Torrent, que no permeti la investidura d'un candidat que no pugui estar present en el saló de plens, alertant que, en cas contrari, s'estaran «conculcant, violentant i no respectant» els drets del conjunt de diputats.

Ho va explicar la portaveu del PSC en el Parlament, Eva Granados, que va detallar que Iceta demana en el seu escrit que Torrent no permeti que «es danyi la naturalesa del debat» d'investidura permetent que es faci telemàticament, i recorda que els lletrats de la Cambra van assenyalar la necessitat que sigui presencial. «Li demanem a Torrent que aclareixi i ens garanteixi a tots que el candidat que proposa estarà presencialment».