La xifra de menors arribats sols a Catalunya es va doblar el 2017

Catalunya va rebre el 2017 gairebé 1.500 menors estrangers no acompanyats, xifra que suposa més del doble dels 684 de l'any anterior i els 377 del 2015. Tot i el lleuger descens d'arribades aquest passat desembre, es preveu un increment general aquest 2018 i per això la DGAIA ha engegat un pla de xoc en el marc de la Taula d'abordatge del fenomen on estan representades les administracions locals i les entitats socials del sector. L'objectiu és agilitzar els tràmits per l'acollida dels menors i millorar la seva integració social i laboral al territori.

Durant els sis primers mesos de l'any van arribar entre 66 i 94 joves cada mes. Però juliol, agost i setembre van suposar un augment notable, fins als 145 menors mensuals. La DGAIA esperava que la xifra es reduís passat l'estiu, però a l'octubre en van arribar 208 i al novembre 222. Les primeres dades de gener fan preveure que el 2018 s'assemblarà força i que a final d'any tornarà a ser de rècord.

El col·lapse dels centres d'acollida i residencials es va fer patent, així com l'acumulació de joves a les dependències de la Fiscalia de Menors de Barcelona, a la Ciutat de la Justícia, mentre es resolien els tràmits i s'esperava una plaça.



Objectiu: inserció social i laboral

Des de la DGAIA expliquen que el sistema estava pensat amb l'objectiu de retornar-los a les famílies perquè eren menors catalans. Amb els estrangers l'objectiu és que venen amb la voluntat d'emancipar-se i treballar. Per això, es busca a donar-los coneixements i eines laborals per a la seva inserció laboral.

Però l'arribada «sense precedents» de joves va saturar els recursos d'atenció immediata i una polèmica entre la Fiscalia de Menors, la jutgessa degana de Barcelona, el TSJC, el Síndic de Greuges i la Generalitat per l'estada d'uns dies de menors a la sala de la fiscalia perquè se'ls assignés una plaça en un centre d'acollida mentre es feien les proves d'edat. Normalment s'estaven a les dependències dels Mossos en cel·les. Però en ser menors i no haver comès cap delicte es va prohibir la seva estada allà i també a l'Institut de Medicina Legal, una segona opció. Ara els menors tornen a estar a la sala d'espera de la fiscalia. Per reduir les esperes, en l'últim semestre s'han creat 600 places noves per a joves tutelats.

El pla integral té deu línies d'actuació dividides en tres grans objectius de millora: la primera atenció, l'acollida posterior i el procés d'emancipació i integració social.