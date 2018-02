Millo ratifica que es desviaran els camions de l'N-340 però sense data

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va ratificar que el desviament obligatori de camions del tram ebrenc i penedesenc de l'N-340 per l'autopista AP-7 es farà efectiu en els termes acordats amb la Generalitat però encara no ha posat cap data concreta.

Millo, que va lamentar l'accident en el qual van perdre la vida tres persones aquest diumenge al Vendrell amb un camió implicat, va detallar que el Govern espanyol està «ultimant els detalls» de l'aplicació de la mesura, que havia d'entrar en vigor a partir de l'1 de gener d'aquest 2018.

El passat desembre, el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, tampoc va avançar quan es posaria en marxa.

El delegat del Govern espanyol argumenta que posar en marxa el desviament obligatori i les bonificacions previstes per a veïns i transportistes implica «diferents estaments», a banda de la concessionària de l'autopista. «Algú ho va voler vincular a altres aspectes de caràcter polític: no hi ha cap causa de tipus polític amb la implementació de les mesures que s'estan ultimant administrativament», va declarar, assegurant que «Es posarà en marxa tan aviat com sigui possible».