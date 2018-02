Junqueras apunta a Rovira i rebutja un Govern a Bèlgica

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha rebutjat la fórmula d'una Presidència de la Generalitat des de Bèlgica perquè «és obvi que l'Estat no permetrà mai que sigui efectiva», i va apuntar la secretària general de la seva formació, Marta Rovira, com a possible candidata. «És un gegant, una persona en la qual tots confiem», va assegurar en una entrevista resposta per carta a El programa d'Ana Rosa de Telecinco, recollida per Europa Press, des de la presó d'Estremera, a la qual es troba en presó preventiva des de la tardor.

Preguntat per una possible candidatura de la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, a la Presidència de la Generalitat, va instar la diputada a provar-ho, encara que creu difícil que ho aconsegueixi «amb un discurs tan poc conciliador».

Considera que ell pot ser candidat vàlid a la Presidència perquè no ha perdut els seus drets com a diputat, però creu que no li correspon postular-se a la Generalitat, i no rebutja renunciar al seu escó si fos necessari: «Sempre he estat disposat a totes les renúncies en benefici del projecte col·lectiu».

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, va insistir ahir que el candidat del seu partit a la Presidència de la Generalitat és Carles Puigdemont i va assegurar que ni ERC ni el seu líder, Oriol Junqueras, es plantegen postular Marta Rovira per al càrrec. Va recordar que, després de les eleccions, sempre ha estat aquesta la seva posició i no ha variat: «Tots sabeu que només tenim un candidat i aquesta és la nostra posició actual. No valorem altres opcions».



Quatre àmbits

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, va demanar a JxCat que, per desencallar la investidura, negociï un «acord global» que inclogui diversos punts, en comptes d'impulsar iniciatives individuals com la del divendres passat de reformar la Llei de la Presidència de la Generalitat.

En roda de premsa ahir després de reunir-se la direcció del partit, ha explicat que aquest acord global ha de tenir quatre àmbits: celebrar un debat d'investidura a Catalunya que sigui efectiu; reconèixer la «legitimitat» de Puigdemont; un pla de legislatura, i un acord sobre la composició del Govern.

Així, ERC entén que el moviment del divendres passat de JxCat, que va presentar en solitud una reforma de la Llei de la Presidència per investir Puigdemont a distància, no contribueixen a anar en aquesta direcció: «Els posicionaments parcials els respectem però no sumen».

El candidat de JxCat a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont, va advertir ahir que PP, PSOE i CS que els ciutadans «els acabaran passant pacíficament per damunt», en una entrada en el seu compte de Twitter. JxCat va sol·licitar al Tribunal Constitucional (TC) que no admeti a tràmit del recurs del Govern central que demanava impugnar la investidura de Carles Puigdemont. I el Govern central va reiterar que recorrerà qualsevol reforma de la llei de Presidència que plantegi el bloc sobiranista.