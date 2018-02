Anna Gabriel explicarà demà en roda de premsa si declararà davant el Suprem

L´exdiputada de la CUP i actual membre de la seva direcció Mireia Boya ha avançat que aquest dimarts es convocarà una roda de premsa amb la també exdiputada dels anticapitalistes Anna Gabriel, per tal que "ella mateixa expliqui la seva estratègia" davant la citació per a declarar davant el Tribunal Suprem que té per a dimecres.

Gabriel ha estat els darrers dies a Ginebra preparant la seva defensa amb advocats internacionals i això ha fet que s´hagi especulat sobre la possibilitat que no acudís i es quedés a Suïssa amb una estratègia semblant a la de Carles Puigdemont. Tot i que Boya ha reconegut que no ha parlat amb Gabriel, sí ha afirmat que totes dues comparteixen "un paraigües de defensa política i jurídica, amb la defensa del dret a l´autodeterminació i seguint els punts del programa electoral i del mandat popular".

Mireia Boya ha fet aquestes declaracions des de les portes del Tribunal Suprem, on ha acudit, una setmana després de declarar ella allà mateix, per sonar suport a Marta Rovira (ERC) i Marta Pascal (PDeCAT), que s´expliquen aquest dilluns al matí davant el jutge. Respecte d´aquest procés judicial, Boya ha volgut ser contundent en denunciar "un judici polític, que és un judici contra tot un país i que no s´hauria de produir mai". A més, ha demanat que la "bogeria" que suposa la causa judicial "sigui arxivada perquè no té cap sentit". "No hem comés cap delicte. La defensa de les llibertats no és cap delicte, aplicar programes electorals no és delicte. I atendre i respectar el mandat popular de les urnes, la via democràtica i no violenta, no és delicte", ha sentenciat.