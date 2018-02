Xuclà reclama al director del CNI que expliqui la relació amb l'imam de Ripoll

El coordinador de diputats i senadors del PDeCAT, Jordi Xuclà, i l'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, van comparèixer ahir al Congrés per demanar una vegada més la compareixença del director del CNI a la comissió de secrets oficials. «Sis mesos després dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils, encara no s'ha fet efectiva la compareixença que va demanar ell mateix el passat 18 de novembre», va explicar Xuclà en la roda de premsa. «Després de conèixer-se el vincle de l'imam de Ripoll i el CNI, exigim les explicacions pertinents», va afegir. Xuclà va explicar que el passat 14 de desembre va tenir lloc l'última reunió de la comissió de secrets oficials, «on la presidenta va assenyalar que la primera setmana de febrer es faria una nova reunió per fer efectiva la compareixença; estem a 19 de febrer i ni rastre».