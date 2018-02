Iceta diu haver-se reunit amb familiars dels presos però ells ho neguen

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va revelar que s'ha reunit amb familiars dels polítics i líders independentistes empresonats però ha rebutjat «l'exhibicionisme» que practiquen altres que ho han fet. «Jo he estat amb familiars dels presos però no he cridat a la premsa», va dir a El Món a RAC1 en ser preguntat per la rebuda que dimecres va organitzar l'Ajuntament de Barcelona als familiars. Va afegir que si no es fan la foto amb ells és «pel respecte» que els hi tenen. D'altra banda, es va mostrar a favor de l'acostament d'aquests presos a presons catalanes perquè és «un tema d'humanitat» però va justificar el vot en contra de la seva formació en la moció que així ho demanava a Barcelona perquè «no hi havia una menció explícita al respecte a les decisions judicials i la separació de poders». «Jo els hi vaig dir (als familiars) que nosaltres tota resolució que contempli el respecte a la justícia hi podíem votar a favor, però no a favor d'una campanya que vol deslegitimar una decisió judicial», va dir.

Els familiars dels líders independentistes empresonats van contradir el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, assegurant que el socialista «no s'ha posat en contacte ell directament amb cap familiar, ni amb cap advocat ni tampoc amb els consellers que van sortir de la presó».



Associació pels Drets Civils

Així ho va dir la portaveu de l'Associació Catalana pels Drets Civils, Diana Riba, després que Iceta hagués dit en declaracions a El Món a RAC1 que s'havia «trobat» amb familiars i advocats dels empresonats. En declaracions a la mateixa emissora, Riba va dir que el que sí que ha passat és que un familiar de l'associació es va posar en contacte amb Iceta «i van parlar un moment» però «va ser aquest familiar que el va trucar». «No s'ha posat en contacte amb nosaltres, no és un retret però és una oportunitat per poder-nos veure», va declarar.

En aquest sentit, va posar en dubte que algunes de les campanyes de solidaritat que s'impulsen busquin realment aconseguir l'objectiu que expressen. Va considerar que si es vol l'acostament dels presos a presons catalanes són els presos qui ho han de demanar i esperar a la resolució judicial i que això no s'aconseguirà per la via que tots els ajuntaments votin una moció a favor perquè és un tema judicial.