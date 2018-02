El suport a la independència cau fins al 40% segons el CEO

Un 40,8% de catalans vol la independència de Catalunya, un 53,9% la rebutja, un 3% no ho sap i un 2,3% no contesta, segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat (CEO) difosa ahir.

Això suposa un descens del suport a la independència de vuit punts: a l'octubre del 2017 eren un 48,7% els catalans que volien un Estat propi, mentre que el 43,6% llavors el rebutjava (ara pugen deu punts).

Aquest 40,8% de suport a la independència és el registre més baix dels últims tres anys, segons les dades que ofereix el CEO en aquest sondeig.

A la pregunta «Creu que Catalunya hauria de ser (...)», un 36,3% aposta per una comunitat autònoma d'Espanya; un 32,9 per un Estat de la UE; un 19,4 per un Estat dins d'una Espanya federal; un 6,6 per una regió d'Espanya; un 2,8 no ho sap i un 2 no contesta.

A més, un 41% dels enquestats se sent tan espanyol com català; un 21,7 només català; un 18,6 afirma ser més català que espanyol; un 8% només espanyol; un 7,6, més espanyol que català; un 2,6 no contesta i un 0,6 no ho sap.

L'enquesta s'ha publicat en plenes negociacions entre ERC i JxCat per intentar formar un Govern i investir un president, i el sondeig també reflecteix què consideren els catalans que hauria de fer el nou Executiu.



Acord bilateral

Un 35,9% li demana buscar un acord bilateral amb l'Estat; un 20,8 abandonar el procés sobiranista i participar en la comissió de reforma constitucional; un 19 seguir amb la via unilateral a la independència; un 11,7 mantenir l'actual Estat de les autonomies; un 2,2 recentralizar competències; un 6,8 no ho sap i un 3,8 no contesta.

El sondeig determina que els únics votants que avalen majoritàriament la via unilateral són els de la CUP: un 74,2 considera que el nou Govern ha d'avançar de nou cap a la independència sense cap tipus de negociació.

El sondeig també demana puntuar del 0 al 10 què van sentir davant diversos esdeveniments polítics: en un 5,93 sobre 10 van sentir 'ràbia' el dia del referèndum de l'1 d'octubre i en un 5,28 'vergonya'; i respecte a l'aplicació de l'article 155, en un 5,57 sobre 10 van sentir ràbia i en un 5,46 vergonya.



Reedició electoral

Cs tornaria a guanyar les eleccions catalanes si se celebressin ara i ERC podria empatar-li en diputats i superar JxCat, segons l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat (CEO) difosa aquest divendres.

El partit d'Inés Arrimadas tindria 33-35 escons, igual que ERC; JxCat baixaria fins als 29-31; el PSC tindria entre 15-16; els comuns es quedarien amb els 8 que ja tenen; la CUP pujaria fins als 7-8, i el PP en tindria 3-4. L'enquesta llança que, tant per la franja alta com la baixa de l'estimació, els independentistes revalidarien la majoria absoluta al Parlament amb 74-71 diputats, i farien estèril la victòria de Cs si es posessin d'acord per governar.

Respecte als resultats actuals del Parlament, Cs perdria entre un i tres escons (en té 36); ERC en guanyaria d'un a tres; JxCat en perdria entre tres i cinc; els socialistes baixarien d'un a dos, i el PP es mantindria igual o en perdria un. L'ascens més notable el registraria la CUP: en les passades eleccions van passar de 10 a 4 diputats, i segons l'enquesta tornarien a créixer guanyant entre tres a quatre escons més dels que tenen.

Cs i ERC podrien empatar en escons, però el partit d'Arrimadas guanyaria en vots amb un 24,7% de sufragis, mentre que els republicans aconseguirien el 22,9% de suports, seguits de JxCat, que en tindria el 19,5%.