Torn de rèplica de Llarena

La «República» ha mort, visca l'autonomia! El Parlament de Catalunya va viure, ahir, el debat d'investidura més intranscendent de la democràcia. Amb un candidat, Jordi Turull, derrotat d'entrada per les quatre abstencions anunciades de la CUP unes hores abans que comencés la sessió, 65 vots en contra i 64 a favor, poc importava què es deia a dins de l'hemiscicle, si el presidenciable parlava o no d'independència, si mencionava o no la futurible «República». Tothom tenia el cap a una altra banda: a Madrid, on, al matí, el Tribunal Suprem denegava la llibertat a l'exconseller d'Interior Joaquim Forn i al diputat Jordi Sánchez. De la capital del Regne arribava un altre avís sobre cap on es poden decantar els esdeveniments avui, dia que s'intueix molt complicat, en forma de cancel·lació del viatge oficial que el president del Govern, Mariano Rajoy, tenia previst fer a Angola; el motiu d'aquest canvi de plans: «la situació política a Catalunya». Glups. Fallida la investidura de Turull, el «pla C» de JxCat, arriba el torn de rèplica del jutge que instrueix la causa contra el «procés», Pablo Llarena, que, escudat en l'article 505 de la Llei d'enjudiciament criminal, decidirà avui si el presidenciable i cinc diputats més (Carme Forcadell, Marta Rovira, Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa) tornen o no a la presó (també seran al Suprem els advocats dels 28 investigats en la causa). El dia pot acabar amb els sis diputats inhabilitats, o no. La permanència de Forn i Sánchez a la presó d'Estremera no constitueix cap bon auguri per als interessos dels acusats.



«Ni contra ningú, ni contra res»

En aquest context, cap eufòria, ahir, al Parlament; al contrari: als escons independentistes, rostres seriosos i aplaudiments tímids a la intervenció del candidat, farcida de tòpics («a Catalunya aixequem castells i tenim estrelles Michelin»; «som gent d'entesa») i que incorporava una oferta de «mà estesa» i de «diàleg, diàleg, diàleg» amb la Moncloa i el palau de la Zarzuela, la residència oficial del Rei Felip VI, declarat persona no grata a la ciutat de Girona, entre d'altres. Turull va parlar en aranès i fins i tot en castellà, per assenyalar que «el poble espanyol no és gens responsable» de l'enrevessada situació política catalana, que el «procés» no va «contra ningú, ni contra res».

Sessió fada, ahir, al Parlament, protagonitzada per un polític avesat a moure's en un segon pla, entre bastidors, que va créixer en el pujolisme i que es va fer gran al costat d'Artur Mas. El pronòstic emès en el seu dia per Carles Puigdemont («el pla Moncloa triomfa. Això s'ha acabat»), que volta per Finlàndia, pren força.