Hernando (PP): «L'adversari no és el PP, no és Montoro, són els independentistes, com ho va ser ETA»

El portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, ha assegurat aquest diumenge que l'enemic no és ni el PP ni el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro. "L'adversari són els independentistes, com l'enemic va ser ETA".

En un acte de les noves generacions del PP a Madrid, Hernando ha destacat que Montoro "va ser el primer que va denunciar als independentistes per malversació" de fons públics. A més, ha advertit que "pels independentistes i els colpistes no hi haurà ni immunitat, ni impunitat ni indults". El portaveu popular ha criticat Ciutadans per quedar-se de "braços creuats" i permetre que Roger Torrent fos elegit president del Parlament català tot i que tenia vots suficients per evitar-ho.

Rafael Hernando també ha retret a la formació taronja que permetés que el PP es quedés sense grup parlamentari al Parlament. A més, els ha acusat de buscar qualsevol excusa per "atacar al PP per quedar-se amb el seu electorat". Pel portaveu popular, a Espanya hi ha dos tipus de marxisme, el de Podem i el taronja", que, segon ell, és el de "jo tinc uns principis però si no els agraden, en tinc uns altres encara que siguin contraris".

Sobre ETA, Hernando ha assegurat que mentre governi Rajoy "no hi haurà cap concessió a ETA". A més, ha lamentat el "maniqueisme de la banda intentant dividir entre víctimes que han merescut ser-ho i les que no", cosa que segons el portaveu popular és "repugnant".