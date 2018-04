Junqueras invoca la «regla» Mandela per demanar el trasllat a una presó catalana

L'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras va demanar el seu trasllat a una presó catalana per evitar el seu «desarrelament» i en defensa de la salut «física i emocional» dels seus fills i va invocar les «Regles Nelson Mandela» per «reduir al mínim» les diferències entre la seva vida a la presó i en llibertat.

En un escrit dirigit a la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries, al qual va tenir accés Efe, Junqueras, que fa més de sis mesos que està a la madrilenya presó d'Estremera, a més de 600 quilòmetres de casa seva, sol·licita el seu trasllat a la presó barcelonina de Brians-II o a qualsevol altre centre pròxim al seu domicili de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat). Junqueras lamenta les «funestes» conseqüències que pot comportar la separació dels seus dos fills de curta edat i adverteix que, després de sis mesos d'empresonament a més de 600 quilòmetres de casa seva, «els drets dels menors a gaudir de la seva salut física i emocional podrien veure's seriosament compromesos».

En aquest sentit, assegura que el distanciament amb els seus fills «els està repercutint de forma negativa i immerescuda», sobretot «quan no hi ha cap obstacle» perquè pugui estar en situació de presó preventiva en una presó més pròxima a casa seva, ja que, una vegada processat per rebel·lió i malversació, no es preveuen més diligències d'instrucció que impliquin la seva intervenció personal davant el Tribunal Suprem.



«Estrès emocional»

«Les situacions d'estrès emocional afecten l'individu i poden generar seqüeles irrecuperables, però sobretot amb relació als menors d'edat les experiències emocionals generen una «empremta biològica», més quan es relacionen amb les seves figures parentals, de tal forma que la relació directa, regular, pròxima i estable dels menors amb els seus pares és un element fonamental de la seva salut física i emocional amb efectes en el futur», apunta.

Per aquest motiu, sol·licita que qualsevol mesura que adopti Institucions Penitenciàries estigui presidida «per la preservació de l'interès del menor», ja que tant la legislació espanyola com la internacional vàlidament adoptada per Espanya consagren «l'interès superior del nen». L'exvicepresident de la Generalitat sosté que és «d'importància capital» evitar la «separació familiar de menors i els seus pares». Junqueras invoca en el seu escrit les Regles Mínimes de Nacions Unides per al Tractament dels Reclusos, conegudes com a «Regles Nelson Mandela», que remarquen que el sistema penitenciari «no haurà d'agreujar els patiments inherents» als interns.

Les «Regles Nelson Mandela» també advoquen, segons recorda Junqueras, per «reduir al mínim les diferències entre la vida a la presó i la vida en llibertat que tendeixin a debilitar el sentit de responsabilitat del reclús o el respecte a la seva dignitat com a ésser humà». «No pot la mesura d'empresonament tenir més conseqüències aflictives que les necessàries, ni el seu compliment pot esdevenir una restricció desproporcionada o excessiva de drets individuals compatibles amb la situació d'empresonament», exposa. El diputat d'ERC i exconseller d'Exteriors, Raül Romeva, també va demanar el seu trasllat a un centre penitenciari català davant la injustícia del centre penitenciari on està reclòs, Estremera, a Madrid, i perquè «la ignomínia individual deixi de ser col·lectiva».