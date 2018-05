El PDeCAT aposta per traslladar la fórmula de JxCat a les eleccions municipals

El debat sobre la confluència entre el PDeCAT i JxCat s'intensifica, quan falta un any per les properes eleccions municipals. Després dels resultats del 21-D, el partit que dirigeix Marta Pascal aposta per traslladar la fórmula de JxCat a les eleccions del 2019. Així ho ha explicat la portaveu del PDeCAT, Maria Senserrich, en una entrevista a l'ACN: "Som una mateixa cosa, hem de ser capaços que aquest moviment es traslladi a nivell municipal". També apunta que caldria parlar de si aquesta estratègia s'aplica a Barcelona, en cas que es posi damunt la taula. D'altra banda, Senserrich ha criticat la possible candidatura de l'exprimer ministre francès Manuel Valls per Cs a la capital catalana. Segons la portaveu del PDeCAT, el partit taronja busca convertir les eleccions municipals en un plebiscit sense que Valls tingui cap projecte per la ciutat: "És un flac favor a la política i als barcelonins".

En l'entrevista, Senserrich insisteix que el Partit Demòcrata s'obre a valorar totes les propostes que puguin aparèixer de cara als comicis del 2019. La formació està immersa aquests dies en les primàries entre Neus Munté i Carles Agustí per escollir el candidat del partit. La portaveu del PDeCAT, preguntada sobre si podrien haver-hi unes noves primàries entre Munté o Agustí, i un candidat que representi JxCat, ha subratllat que la seva formació no posa "cap inconvenient" a res: "Som gent de parlar i escoltar, però ja ho veurem perquè no hi ha res sobre la taula i aquesta pantalla no existeix".

Així mateix, Senserrich ha insistit que l'objectiu és "sumar per ser més" i escoltar què demana la gent del carrer. Encara sobre la fórmula de JxCat -que el 21-D va aconseguir ser la primera força independentista al Parlament-, l'exdiputada de JxSí ha deixat clar que en les municipals caldrà fer "coses similars" arreu del territori, perquè Catalunya no és un "país uniforme", sinó "molt divers i amb molta riquesa".

En aquest sentit, la portaveu del PDeCAT ha constatat que les persones que han d'encapçalar les llistes han de ser les "millors" per treballar en cada municipi, més enllà de si tenen carnet o no del partit, si són independents, i independentment del nom i la marca de la candidatura: "El que és prioritari és el projecte". Així mateix, Senserrich ha deixat clar que no hi haurà municipis amb dues paperetes diferenciades entre PDeCAT i JxCat perquè "no tindria sentit".



L'efecte Valls

Pel que fa la possible candidatura de Valls dins la llista de Cs per Barcelona, Senserrich ha fet notar que "estaria bé" que un alcaldable es pogués votar a si mateix, ja que de moment l'exprimer ministre francès no estaria empadronat a la ciutat on va néixer -gairebé sempre ha viscut a França. Tot i que la portaveu del PDeCAT creu que és molt "respectable" que qui vulgui es presenti a les llistes, també ha criticat que l'estratègia de Cs passi per escollir un cap de llista que sacsegi les municipals per convertir-les en un plebiscit sobre el procés: "Deixa molt que desitjar".

Tal com ha manifestat, la "primera prioritat" ha de ser el projecte per a Barcelona, i no vendre que Valls salvarà els ciutadans: "Han fet la casa per la teulada, i això m'entristeix, això no és prendre's seriosament la política municipal, és un flac favor als barcelonins", ha conclòs.

Preguntada sobre si la proposta del filòsof Jordi Graupera per fer unes primàries obertes a tota la ciutadania per bastir una llista unitària del sobiranisme pot servir pel "plebiscit" que plantejaria Valls, Senserrich s'ha limitat a dir que el PDeCAT està obert a parlar amb tothom. De fet, la portaveu de la formació nacionalista ha subratllat que el propi Graupera ha remarcat que el Partit Demòcrata està disposat a parlar de la seva proposta: "És un plantejament que hi ha sobre la taula, i en tot cas ens basem en parlar del projecte que es vol per Barcelona", ha finalitzat Senserrich.