El govern espanyol ja té a punt el recurs contra la reforma de la llei de presidència per investir Puigdemont

Els serveis jurídics del govern espanyol ja tenen preparat el recurs que presentaran contra la reforma de la llei de la presidència de la Generalitat, l´últim intent de les forces independentistes per poder investir a distància Carles Puigdemont. Fonts de La Moncloa han apuntat que l´executiu espanyol presentarà el recurs "en el moment en què es debati, si així passa finalment", i recorden que el Tribunal Constitucional ja va advertir els responsables del Parlament "de l´obligació de respectar les resolucions de l´alt tribunal". La llei s´ha de sotmetre a debat i votació al ple del Parlament aquest divendres, malgrat el dictamen contrari del Consell de Garanties Estatutàries, que va concloure que la reforma vulnera l´Estatut i la Constitució. Mitjançant el seu recurs, l´executiu espanyol s´assegura que la llei quedarà automàticament suspesa des del moment en què el Tribunal Constitucional l´admeti a tràmit, cosa que podria passar en les hores següents a la seva aprovació a la cambra catalana.

L´executiu prepara la presentació del recurs després que aquest dijous la Mesa ha rebutjat la petició de Ciutadans perquè aquest punt es retirés de l´ordre del dia. Tan Cs com el PSC han anunciat que portaran la llei al Tribunal Constitucional, mitjançant recursos que a diferència del que presentarà el govern espanyol no impliquen la suspensió automàtica de la norma.

L´executiu espanyol presentarà l´escrit al Tribunal Constitucional un cop la cambra l´hagi aprovat. Segons fonts de l´executiu actuaran ena quest moment, i no prèviament, perquè "no es pot recórrer el que no existeix", i tanquen d´aquesta manera la possibilitat d´impugnar la decisió de la Mesa d´incloure-ho a l´ordre del dia.

Previsiblement ho farà en base també a l´última resolució per la que el Tribunal Constitucional va admetre a tràmit la setmana passada el recurs que el govern espanyol havia presentat contra el primer intent d´investidura de Puigdemont. En aquesta resolució el TC ja advertia la Mesa que es declararà "radicalment nul i sense valor ni efecte" qualsevol acte, resolució o acord que contravingui la suspensió acordada. És a dir, que tancava la porta ja a qualsevol modificació de la Llei de presidència per permetre una investidura de Puigdemont a distància.