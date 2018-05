Comença la reunió de JxCat a Berlín a l'espera que Puigdemont comuniqui l'estratègia a seguir fins el 22-M

La reunió del grup parlamentari de JxCat amb el seu líder, Carles Puigdemont, aquest dissabte a Berlín ha començat a les 16:00 hores. S'espera que el cap del Govern destituït comuniqui als seus diputats l'estratègia a seguir fins el 22 de maig, la data en què s'esgota el termini per poder investir un president. Si no, es dissoldrà el Parlament de forma automàtica i es convocaran eleccions. Els diputats de la formació -que poden sortir de l'Estat- s'han retrobat amb el seu líder -que no pot sortir d'Alemanya- a l'hotel Park Inn by Radisson Berlin City West. El debat se centrarà en abordar la investidura i decidir entre proposar un quart candidat, insistir en investir el propi Puigdemont, o forçar eleccions. La trobada ha començat amb una hora de retard, i els últims en arribar a l'hotel han estat la portaveu del grup, Elsa Artadi, i Puigdemont, que han arribat per separat.